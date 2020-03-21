Президент Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане
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PASHA Holding пожертвует 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и выделил 3 миллиона евро на создание лаборатории по обнаружению коронавируса в Азербайджане
Гендиректор ITALDIZAIN: Праздник остается праздником, и наша задача, как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым
Консорциум TAP прилагает все усилия для продолжения строительства трубопровода на фоне распространения коронавируса