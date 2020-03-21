США отменили финансирование программы на оккупированных территориях Азербайджана
Правительство США отменило финансирование программы HALO Trust по разминированию территорий на оккупированных территорий Азербайджана, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Армянский центр американских исследований сообщает, что несмотря на активные усилия армянских лоббистских организаций и конгрессменов в последние месяцы, не удалось сохранить прямую финансовую помощь так называемой "НКР" со стороны США.
Отмечается, что решение принимал Совет национальной безопасности США.
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