МИД Азербайджана обратилось к гражданам

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к гражданам, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.



"С момента начала распространения вируса COVID-19 в мире наше правительство под руководством Президента Азербайджанской Республики систематически осуществляет превентивные и защитные меры.



В свою очередь, мы должны осознавать нашу гражданскую ответственность и оставаться в наших домах, быть внимательными как к себе, так и к окружающим, и контактировать с другими людьми только в случае необходимости", - говорится в обращении