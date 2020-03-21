МИД Азербайджана обратилось к гражданам
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось к гражданам, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.
"С момента начала распространения вируса COVID-19 в мире наше правительство под руководством Президента Азербайджанской Республики систематически осуществляет превентивные и защитные меры.
В свою очередь, мы должны осознавать нашу гражданскую ответственность и оставаться в наших домах, быть внимательными как к себе, так и к окружающим, и контактировать с другими людьми только в случае необходимости", - говорится в обращении
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