На предприятиях общественного питания установлен новый режим работы

Политика 21 марта 2020 19:42 (UTC+04:00)
На предприятиях общественного питания установлен новый режим работы

БАКУ /Trend/ - Продолжается принятие мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Так, начиная с 22 марта, время работы кафе, ресторанов, чайных, интернет-клубов и других предприятий общественного питания, действующих на территории Азербайджанской Республики, устанавливается с 09.00 до 15.00.

Предприятия общественного питания могут доставлять свою продукцию по адресам на основе онлайн-заказов до 21.00 и продавать еду гражданам на дом.

Целью является минимизация контактных возможностей граждан, а также поддержание необходимого питания.

Нарушившие правила предприятия будут строго наказаны.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из снайперских винтовок
Loading Bars
Лента новостей
Праздник Новруз в произведениях азербайджанских художников (ФОТО) Культура 20:48
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении закона "Об аграрном страховании" Политика 20:42
Из Москвы и Стамбула эвакуированы еще 296 граждан Азербайджана (ФОТО) Экономика 20:21
В Азербайджане проводится интересный конкурс "Оставайся дома – не оставайся без спорта" (ВИДЕО) Спорт 20:13
Пример от Президента Ильхама Алиева: глава государства пожертвовал свою годовую заработную плату Фонду поддержки борьбы с коронавирусом Политика 20:03
На предприятиях общественного питания установлен новый режим работы Политика 19:42
МИД Азербайджана обратилось к гражданам Политика 19:12
США отменили финансирование программы на оккупированных территориях Азербайджана Политика 18:32
Azer Turk Bank выделил средства на борьбу с коронавирусом Экономика 18:21
В Азербайджане выявлено еще 9 фактов зараженния коронавирусом - Оперативный штаб Общество 17:50
NEQSOL Holding выделил 5 миллионов манатов для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 17:50
Президент Ильхам Алиев утвердил правила возврата НДС потребителям в Азербайджане Политика 17:45
Международный день кукольника в Азербайджане (ФОТО) Культура 17:31
В Азербайджане выявлено лицо, распространяющее вымышленную информацию о коронавирусе Общество 17:25
Bestcomp Group поддержал борьбу с короновирусом Экономика 17:25
Турция приостанавливает авиасообщение с еще 46 странами Турция 16:54
В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 1,9 тыс. человек Европа 16:36
Международный банк Азербайджана выделил 2 миллиона манатов на борьбу с коронавирусом Экономика 16:02
На заседании Оперативного штаба при Кабмине обсуждено нынешнее состояние борьбы с коронавирусом Политика 15:42
По инициативе ПЕА с сегодняшнего дня начинается социальная акция (ФОТО) Общество 15:34
Всемирный день поэзии в Азербайджане (ФОТО) Культура 15:01
Завтра в Баку преимущественно без осадков Общество 14:54
В Грузии введено чрезвычайное положение Грузия 14:40
Akkord перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом один миллион манатов Экономика 14:32
Китай приступил к испытанию на людях первой вакцины против нового коронавируса Другие страны 14:23
PAŞA Bank перечислил 500 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 13:49
Число жертв коронавируса в Иране превысило 1,5 тыс. Общество 13:28
Члены комитета парламента часть своей зарплаты перечислят в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Политика 13:23
Самира Эфенди поблагодарила всех за поддержку Интересное 13:13
Kapital Bank выделил полмиллиона манатов на борьбу с коронавирусом Экономика 13:11
Изменены даты проведения фестиваля "ЖАРА" Интересное 12:55
В Литве зафиксировали первую смерть от коронавируса Другие страны 12:27
В Баку усилены медицинско-профилактические и дезинфекционные меры (ФОТО) Общество 12:17
В Баку начались тренинги медперсонала, участвующего в борьбе с коронавирусом (ФОТО) Общество 12:17
В Грузии выявлены новые случаи заражения COVID-19 Грузия 12:06
Устраняется опасная ситуация в Шамкирском водохранилище (ВИДЕО) Экономика 11:31
Граждане Казахстана увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 11:25
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 160 Армения 11:24
20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса В мире 11:09
Макрон объявил об освобождении в Иране французского гражданина Европа 10:44
Netflix выделил $100 млн на помощь своему техническому и творческому персоналу В мире 10:03
Канада и США временно закрыли границу для необязательных поездок США 09:51
Компания "Azercell Telekom" выделила 2 млн манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Экономика 09:38
Не менее 200 человек были задержаны за нарушение всеобщего карантина в Аргентине Другие страны 09:30
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:21
Две первые смерти заразившихся коронавирусом зафиксированы в Сингапуре Другие страны 09:17
Объем импорта в Азербайджане за февраль увеличился Бизнес 09:00
За сутки свыше 24 тыс. человек в мире заразились коронавирусом В мире 08:59
Власти США могут выделить более $2 трлн на смягчение последствий пандемии США 08:55
В Южной Корее коронавирусом заразились почти 8,8 тыс. человек Другие страны 08:39
В Кыргызстане зарегистрировано уже 12 случаев заражения коронавирусом Кыргызстан 08:21
На Кубе ввели запрет на въезд в страну иностранцев из-за коронавируса Другие страны 08:02
Трамп одобрил выделение федеральных средств для помощи штату Нью-Йорк в борьбе с COVID-19 США 07:41
Премьер Японии распорядился оперативно информировать население о ракетных пусках КНДР В мире 07:13
Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 40 человек Другие страны 06:54
В КНР третий день подряд нет новых случаев заражения COVID-19 внутри страны Другие страны 06:41
Чемпионат Англии по футболу может быть доигран без зрителей Спорт 06:08
В Турции произошел пожар в жилом доме Турция 05:58
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом США 05:33
В МВФ уверены, что коронавирус окажет серьезное влияние на мировую экономику В мире 05:10
Президент Словакии приняла отставку правительства Европа 04:47
Jaguar Land Rover приостановит работу своих заводов в Великобритании из-за коронавируса В мире 03:48
В Южной Корее сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда Другие страны 03:09
Первый случай смерти больного с коронавирусом зафиксировали в Израиле Израиль 02:37
Число жертв коронавируса в Турции достигло девяти человек Турция 00:37
Помпео: санкции США не распространяются на помощь Ирану в борьбе с коронавирусом США 00:18
УЕФА сообщил, что ошибочно опубликовал заявление о названии Евро-2020 Европа 20 марта 23:59
Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp В мире 20 марта 23:31
Цена нефти Brent снизилась до $26,94 за баррель Энергетика 20 марта 23:16
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек Европа 20 марта 22:44
В Грузии подтвержден еще один случай заражения коронавирусом Грузия 20 марта 22:33
ВОЗ: более 210 тыс. человек в мире заразились новым коронавирусом В мире 20 марта 22:05
В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц Общество 20 марта 21:29
PASHA Holding пожертвует 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и выделил 3 миллиона евро на создание лаборатории по обнаружению коронавируса в Азербайджане Экономика 20 марта 20:53
Сенат Бразилии одобрил введение в стране режима ЧС Другие страны 20 марта 20:27
ОАО "Siyəzən Broyler" перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 197 тысяч манатов Общество 20 марта 20:15
Microsoft показала новый дизайн Windows В мире 20 марта 20:10
Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы по футболу будет называться Евро-2020 Европа 20 марта 19:49
США приостановят выдачу виз по всему миру США 20 марта 19:21
ООО "AzeriMed" перечислил в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тыc манатов Общество 20 марта 19:20
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 253 Россия 20 марта 19:02
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 20 марта 18:57
МИД Азербайджана обнародовал детали нового документа о Восточном партнерстве Политика 20 марта 18:47
Цена нефти Brent опустилась ниже $28 Энергетика 20 марта 18:17
Власти Великобритании запретят работу пабов, ресторанов, спортзалов и кинотеатров Европа 20 марта 18:06
В Азербайджане открыт казначейский счет для Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом Экономика 20 марта 18:01
В Грузии отмечается рост ВВП Бизнес 20 марта 17:57
В Азербайджане продолжается кампания "чистые руки" (ВИДЕО) Общество 20 марта 17:55
"Пятой колонне", национальным предателям не позволят совершить провокацию - Бахруз Гулиев Политика 20 марта 17:52
Азербайджанские звезды отмечают Новруз в национальных костюмах (ФОТО) Стиль 20 марта 17:31
МВД Азербайджана: Полиция продолжает круглосуточную службу на постах (ФОТО) Общество 20 марта 17:15
В Баку в автобусах установлены емкости с дезинфицирующим раствором (ФОТО) Общество 20 марта 16:56
Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Центробанке Азербайджана Экономика 20 марта 16:55
Гендиректор ITALDIZAIN: Праздник остается праздником, и наша задача, как бизнеса, обеспечивающего праздничное настроение, сделать его таковым Бизнес 20 марта 16:37
Обнародованы реквизиты Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом в Международном банке Азербайджана Общество 20 марта 16:34
В Турции разработали тест-систему для диагностики Сovid-19 Турция 20 марта 16:27
О контрольных мероприятиях в сфере легализации неформальной занятости в Азербайджане Общество 20 марта 16:16
Грузинский частный бизнес поддержит усилия страны по борьбе с коронавирусом Бизнес 20 марта 16:07
Объявлен челлендж "Давайте станцуем "Яллы"" (ВИДЕО) Культура 20 марта 16:04
Инцидент на границе с Ираном - Госпогранслужба Азербайджана обезвредила нарушителей границы (ФOTO) Общество 20 марта 15:51
Все новости