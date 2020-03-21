Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении закона "Об аграрном страховании"
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении закона № 1617-VG Азербайджанской Республики «Об аграрном страховании» от 27 июня 2019 года.
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