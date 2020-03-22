МИД Азербайджана перечислил 215 тыс манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана перечислило 215 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД.
"Министерство иностранных дел Азербайджана приняло решение перечислить 215 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом главы государства от 19 марта 2020 года "О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
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