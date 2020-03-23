Минобороны Азербайджана перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана перечислило денежные средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Как отмечается, руководство министерства перечислило средства в размере 50 процентов месячного денежного обеспечения в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом главы государства.

(Текст: Кямаля Сеидова)