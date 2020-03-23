Парламент Азербайджана перечислит средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Руководство Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, комитеты, коллективы Аппарата и Управления делами парламента приняли решение о перечислении определенной части месячной заработной платы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Как отмечается, с целью предотвращения угрозы распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции азербайджанское государство провело оперативные меры, и работа в этом направлении продолжается.

В стране тщательно соблюдаются рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая высоко оценила шаги, предпринимаемые Азербайджаном в борьбе с угрозой коронавируса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)