БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожертвовала годовую заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Trend, в обращении Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Выражаю глубокую признательность всем организациям, компаниям, физическим и юридическим лицам, которые добровольно осуществили выплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года для осуществления превентивных шагов и усиления мер борьбы с коронавирусом в нашей стране.

Безусловно, это продолжение традиций благотворительности, присущих азербайджанскому народу и в то же время показатель единства и солидарности нашего народа. То, что вы неравнодушно отнеслись к проблеме, с которой столкнулась наша страна, и присоединились к призыву Президента Ильхама Алиева, является шагом, заслуживающим очень высокой оценки. Это говорит о наличии чувства милосердия и сострадания в современном азербайджанском обществе.

Во имя защиты здоровья гражданина Азербайджана я также присоединяюсь к этой инициативе и как Первый вице-президент Азербайджана жертвую годовую заработную плату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Еще раз выражаю благодарность каждому, кто добровольно сделал выплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, и призываю всех соотечественников продемонстрировать солидарность, гражданскую ответственность, серьезно соблюдать рекомендации и требования Оперативного штаба при Кабинете министров.

С глубоким уважением,

MEHRİBAN".