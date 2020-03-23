В настоящее время в Азербайджане нет необходимости в чрезвычайном положении - Ибрагим Мамедов

БАКУ /Trend/ - Исходя из сложившейся ситуации, в настоящее время в Азербайджане нет необходимости в чрезвычайном положении. Однако, это не исключается. И Президент Ильхам Алиев в своем обращении отметил, что это не исключено. Если в этом будет необходимость для защиты здоровья граждан, то из-за угрозы распространения коронавируса может быть введено чрезвычайное положение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, вопрос изоляции людей на производстве, остановки производства сегодня не актуален.

"Однако, нельзя решить все вопросы запретами и ограничениями. Сложность ситуации заключается в том, что параллельно нужно вести и борьбу с инфекцией. Если будут приняты необходимые меры, то можно обеспечить безопасность людей и на производственных участках", - сказал Мамедов.

Он добавил, что в стране нет дефицита продуктов. Основные силы направлены на пресечение случаев инфицирования внутри страны и локализацию заболевания. Пресс-секретарь также выразил благодарность врачам.

Напомним, что в ходе заседания Кабинета министров, проведенного 23 марта под председательством премьер-министра Али Асадова, было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Учитывая опыт различных стран в борьбе с распространившейся в мире пандемией коронавируса COVİD-19, с целью защиты здоровья населения, недопущения его распространения в стране, пресечения возможных последствий, вызванных инфекцией, согласно статье 25 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" с 00:00 24 марта по 20 апреля в Азербайджане объявлен особый режим карантина.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)