Для эвакуации граждан Польши будет выполнен авиарейс Баку-Варшава (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Для эвакуации граждан Польши 27 марта будет выполнен авиарейс Баку-Варшава, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Польши в Азербайджане.
Сообщается, что рейс организуется при поддержке польского правительства.
Этим рейсом будут отправлены граждане Польши, члены их семей, иностранцы с правом проживания и работы в Польше, дипломаты, а также иностранцы, управляющие транспортными средствами для грузоперевозок.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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