Лейла Абдуллаева: Азербайджанское государство мобилизовало все возможности для обеспечения безопасности своих граждан

БАКУ /Trend/ - Сегодня мир лицом к лицу с угрозой нового вида коронавируса. Все государства мира, в том числе, правительство Азербайджана, принимают самые серьезные, действенные и неотложные меры, и процесс идет под непосредственным контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сказала журналистам глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что в то время, когда широко распространяется пандемия, закрыты границы с соседними странами Азербайджана и приостановлены авиарейсы, Азербайджанское государство эвакуировало граждан, находящихся за рубежом, вернуло в страну до 10 тысяч граждан.

Абдуллаева добавила, что вернувшиеся в Азербайджан граждане 15-20 дней находятся на карантине за государственный счет.

По ее словам, сегодня Азербайджанское государство мобилизовало все возможности для обеспечения безопасности своих граждан: «Мы должны сознавать свою ответственность, поддержать государство. Обращаясь к гражданам, просим, чтобы они соблюдали правила карантина в стране пребывания. Это послужит безопасности как самих граждан, так и нашего общества».

Абдуллаева сказала, что «горячие линии» МИД и диппредставительств в зарубежных странах работают круглосуточно. «Горячая линия» МИД круглосуточно функционирует по тел: 596 94 49, и с 09:00 до 21:00 сотрудники структурных подразделений МИД отвечают на поступающие звонки. С 21:00 до 09:00 часов звонки переводятся на мобильные номера, и сотрудники отвечают на них из дома. Параллельно работает и электронная почта МИД workinggroup@mfa.gov.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)