Депутат: Высокая цель принятых решений - защитить здоровье каждого азербайджанца

БАКУ/Trend/ - Основная цель применения особого режима карантина в Азербайджане - обеспечить охрану здоровья населения и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в стране, устранить его возможные последствия с учетом опыта различных стран в борьбе с глобальной пандемией.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамин Мамедов.

Депутат призвал граждан соблюдать эти правила.

"В свою очередь, я призываю всех следовать новым инструкциям. Правительство Азербайджана осуществляет все необходимые превентивные меры. Хочу еще раз подчеркнуть, что все предпринятые шаги и решения имеют более высокую цель - защитить здоровье каждого азербайджанца от быстро распространяющегося в мире вируса", - отметил Мамедов.

Депутат подчеркнул, что в то же время государство мобилизовало все ресурсы и возможности для поддержания экономической стабильности в стране, чтобы свести к минимуму ущерб экономике и гражданам.

"Считаю, что азербайджанское общество также правильно оценивает важность комплексных мер, принимаемых государством в соответствии со сложившейся в связи с коронавирусом ситуацией. Целью предпринятых шагов является применение более эффективных механизмов для защиты здоровья населения, продовольственной, национальной и экономической безопасности страны в новых условиях", - сказал депутат.

По его словам, одним из наиболее важных моментов является то, что принятые меры и решения служат мобилизации не только отдельных структур государства, но и общества в целом для решения проблемы.

"Опыт других стран показывает, что это самый верный путь. Поэтому я уверен, что принятые меры приведут к желаемым результатам. Для каждого из нас достаточно выполнить свой долг ответственно и честно", - добавил Мамедов.

Напомним, что 23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова. На заседании обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране и было принято решение о применении особого режима карантина с 00:00 часов 24 марта по 00:00 часов 20 апреля для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Гюнель Зейналова)