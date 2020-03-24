Президент Ильхам Алиев: Все обещания выполняются, и уверен, что как в нынешнем году, так и в последующие годы в этом направлении будет проделана еще более масштабная работа

БАКУ /Trend/ - Все обещания выполняются, и уверен, что как в нынешнем году, так и в последующие годы в этом направлении будет проделана еще более масштабная работа

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с Говсанским жилым комплексом .

"Азербайджан успешно продолжает свою социальную политику. Я уже говорил и еще раз хочу сказать: несмотря на падение цен на нефть, в нынешнем году и в последующие годы все социальные обязательства будут выполнены. Все проекты социальной инфраструктуры будут реализованы, никаких оснований для беспокойства нет. Об этом еще раз свидетельствует данный крупный промышленный комплекс, построенный по линии Государственного агентства жилищного строительства", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что фундамент этого комплекса был заложен 3 года назад.

"Работа за минувший период велась успешно, и сейчас этот комплекс сдается. Здесь около 3 тысяч квартир, большая школа на 2 тысячи ученических мест, 2 детских сада, поликлиника. То есть, имеются все условия для проживания, возведен целый городок. Здесь будут жить примерно 12-15 тысяч человек. Это еще раз свидетельствует о том, что проекты социальной инфраструктуры в Азербайджане реализуются на высоком уровне и с высоким качеством. Что касается нашей социальной политики в целом, то я неоднократно говорил, что наша сильная экономика позволяет осуществить все заявленные нами проекты и программы в социальной сфере. Считаю, что минувший год был запоминающимся в этом отношении. Как вам известно, в прошлом году в результате повышения минимальной заработной платы, минимальных пенсий материальное положение 4,2 миллиона человек, в том числе получающих пособие от государства, значительно улучшилось", - сказал Президент.

По его словам, минимальная заработная плата увеличилась вдвое, а минимальная пенсия – на 70 процентов.

"Сегодня Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Конечно, нынешний уровень все еще не устраивает нас. Уверен, что в результате принятых мер в будущем этой сфере будут выделены еще более крупные средства. Параллельно в этом году реализуются проекты социальной инфраструктуры. Этот большой городок является одним из них. В то же время в этом году планируется обеспечить вынужденных переселенцев рекордным количеством квартир – будет предоставлено 7 тысяч квартир, в прошлом году было построено 5 тысяч квартир. Семьям шехидов будет предоставлено 1500 квартир. Считаю, что стоящие сегодня в очереди семьи шехидов в ближайшие несколько лет получат квартиры, и данная программа завершится", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане реализуются другие проекты социальной направленности, в том числе для улучшения социального обеспечения, достижения прозрачности в этой сфере, как вам известно, открываются центры DOST.

"Уже функционируют 2 центра, коэффициент одобрения граждан достаточно высок. Создание в целом более 30 таких центров приведет к большому институциональному прогрессу в этой области. То есть, поскольку социальный сектор является обширной сферой, предпринимаются практические шаги по каждому его направлению, осуществляются заявленные программы и ни одно обещание не остается невыполненным. Все обещания выполняются, и уверен, что как в нынешнем году, так и в последующие годы в этом направлении будет проделана еще более масштабная работа", - сказал Президент.