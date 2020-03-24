Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские врачи проявляют большой героизм, рискуя собственной жизнью, здоровьем, с честью выполняют свой служебный долг

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские врачи проявляют большой героизм, рискуя собственной жизнью, здоровьем, с честью выполняют свой служебный долг.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с Говсанским жилым комплексом .

"Для улучшения материального положения врачей, обслуживающих больных, и достойной оценки их труда решен вопрос повышения их заработной платы. Они будут получать заработную плату в 3-5-кратном размере, уже даны указания, выделены и средства. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить признательность азербайджанским врачам. Они действительно проявляют большой героизм, рискуя собственной жизнью, здоровьем, с честью выполняют свой служебный долг. Призываю всех граждан оказывать врачам поддержку. Также обращаясь к людям, заразившимся этой болезнью, - конечно, мы понимаем, что и физическое, и психологическое их состояние находится под воздействием болезни, - рекомендую им быть внимательными к врачам. То есть, приняты все меры. Считаю, что объявленные 14 марта и вчера дополнительные ограничительные меры – это своевременный шаг. Потому что мы предпринимаем шаги в соответствии со сложившейся ситуацией", - сказал глава государства.

По его словам, принимая превентивные меры для предотвращения развития ситуации в негативном направлении, мы одновременно предохраняем себя.

"Мы должны беречь государство, наш народ, граждан, особенно пожилых людей. Их действия также в определенной степени ограничены. Считаю, что это можно понять, так как группой наибольшего риска являются именно пожилые. Для обеспечения одиноких пожилых людей по моему указанию предусмотрена мобилизация социальных работников, которые будут выполнять эту работу. В то же время, пользуясь случаем, хочу обратиться к многотысячной армии волонтеров. Считаю, что наши волонтеры также должны включиться в эту работу, поддерживать связь с Оперативным штабом, Министерством труда и социальной защиты населения. Во всяком случае министерству также даны указания оказывать пожилым людям услуги по месту их проживания, - будь то обеспечение лекарственными препаратами или продуктами, - чтобы защитить одиноких пожилых людей", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев считает, что обычаи и традиции, национальные ценности нашего народа помогут нам в борьбе с этим вирусом, так как к пожилым людям всегда проявляется большое уважение.

"Они редко живут в одиночестве. В Азербайджане немного таких людей, примерно несколько тысяч человек. Однако будет предусмотрено и их обеспечение.Словом, считаю, что вся проделанная до сих пор работа – это своевременно предпринятые правильные шаги. Государство делает и будет делать все возможное. Но в борьбе с этим трагическим заболеванием многое зависит и от граждан. Еще раз призываю граждан к ответственности, они должны соблюдать новые правила, специальный карантинный режим, предельно серьезно отнестись к этому вопросу. Им необходимо знать, что их здоровье и здоровье их близких находится в их руках. Государство делает все возможное. Но благодаря ответственности, дисциплинированности граждан наша борьба в этой области станет еще более целенаправленной и успешной", - сказал глава государства.