Президент Ильхам Алиев: Хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с Говсанским жилым комплексом .

"Сегодня утром мне сообщили, что в некоторых других странах также создаются фонды аналогичные Фонду поддержки борьбы с коронавирусом. Мы можем быть только рады этому, потому что уже не в первый раз инициативы, выдвинутые Азербайджаном, впоследствии берутся за основу другими странами и приводят к принятию аналогичных мер. Основная цель создания фонда - еще больше укрепить национальную солидарность. Не секрет, что сегодня Азербайджан - это сильное государство, и у нас достаточно большие финансовые возможности", - сказал глава государства.

По его словам, наглядным подтверждением является этот прекрасный градостроительный проект.

"Проводится большая работа, требующая крупных средств. Основная цель создания фонда заключается в том, чтобы каждый человек в пределах возможностей проявил гражданскую позицию, солидарность, чтобы еще раз проявились солидарность и милосердие, являющиеся основными устоями нашего общества. Чтобы мы показали и себе, и всему миру, что мы - великий народ. Рад, что за короткий срок пожертвования в данный фонд уже исчисляются крупными цифрами. При создании фонда из резервного фонда Президента было выделено 20 миллионов манатов", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Фонд уже несколько дней начал принимать пожертвования.

"Однако вчера вечером мне сообщили, что в фонде накоплено уже 60 миллионов манатов. Это еще раз показывает, какими высокими качествами обладает наш народ. По моему указанию на сайте koronavirusinfo.az в алфавитном порядке указаны имена всех граждан, названия компаний, суммы их пожертвований. Все мы равны, и независимо от внесенных средств в алфавитном порядке публикуются имена всех граждан, названия всех компаний. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в фонд. Это показывает наше единство, нашу силу, демонстрирует, что совместными усилиями мы одолеем эту болезнь", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.