Президент Ильхам Алиев поздравил главу Греции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашей стране – благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.