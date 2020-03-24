Президент Ильхам Алиев: Мы должны беречь государство, наш народ, граждан, особенно пожилых людей

БАКУ /Trend/ - Мы должны беречь государство, наш народ, граждан, особенно пожилых людей.

Об этом, как передает Trend, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после после ознакомления с Говсанским жилым комплексом.

"Еще раз хочу сказать, благодаря принятию превентивных мер, мы на сегодняшний день держим ситуацию под контролем. Хотя происходящие в мире процессы известны каждому из нас, даже в крупных городах развитых стран пандемия привела к крайне трагическим последствиям. В некоторых странах ежедневно умирают сотни людей - 500, 600 человек. То есть, это говорит о том, что даже самые развитые страны не могут считать себя полностью застрахованными от этой ситуации. Поэтому считаю, что принятые нами очень конкретные решения и дорожная карта позволяют сегодня держать ситуацию под контролем. Мы с самого начала стали уделять этому вопросу очень серьезное внимание. Даже когда болезнь распространялась далеко от нас, мы уже приступили к подготовительной работе. Как вам известно, сразу же был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. Этот штаб функционирует круглосуточно, и по моему указанию граждане регулярно информируются о всех принятых мерах. В то же время о мы находимся в прямом контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Представители этой организации посетили по нашему приглашению Азербайджан и ознакомились с ситуацией. Они высоко оценили работу, проделанную правительством Азербайджана. Конечно, их рекомендации важны для нас. Большинство принятых нами решений основано на их рекомендациях, опыте и отрицательном опыте стран, где сегодня пандемия получила широкое распространение. То есть, мы не должны повторять и не повторяем этих ошибок. Все наши сухопутные границы немедленно были закрыты, в то же время были приняты практические шаги для эвакуации оставшихся за рубежом граждан Азербайджана. На сегодняшний день на родину возвращены десять тысяч граждан Азербайджана. Количество авиарейсов резко сократилось, можно сказать, что сегодня выполняется очень мало авиарейсов. Это является частью упредительных мер", - отметил глава государства.

Мы приобрели новые лаборатории, напомнил Президент Ильхам Алиев. "Наверное, каждому известно, что приобретение медицинских принадлежностей и оборудования также стало проблемой, потому что все страны хотят приобрести их, а производителей не так много. Поэтому мы, своевременно приобретя данные лаборатории и доставив тесты, добились больших возможностей. Более десяти больниц были выделены как для карантинного режима, так и лечения людей, заразившихся этой болезнью. Эти больницы расположены как в Баку, так и различных регионах нашей страны. Уже давно закрыты школы, детские сады, вузы. Ограничен график работы объектов общественного питания. Для того, чтобы рассказать обо всех этих мерах, потребуется очень много времени, в любом случае сообщения об этом передаются регулярно", - заявил глава государства.

По его словам, для улучшения материального положения врачей, обслуживающих больных, и достойной оценки их труда решен вопрос повышения их заработной платы. "Они будут получать заработную плату в 3-5-кратном размере, уже даны указания, выделены и средства. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить признательность азербайджанским врачам. Они действительно проявляют большой героизм, рискуя собственной жизнью, здоровьем, с честью выполняют свой служебный долг. Призываю всех граждан оказывать врачам поддержку. Также обращаясь к людям, заразившимся этой болезнью, - конечно, мы понимаем, что и физическое, и психологическое их состояние находится под воздействием болезни, - рекомендую им быть внимательными к врачам", - подчеркнул глава государства.

То есть, приняты все меры. Считаю, что объявленные 14 марта и вчера дополнительные ограничительные меры - это своевременный шаг, отметил он. "Потому что мы предпринимаем шаги в соответствии со сложившейся ситуацией. Принимая превентивные меры для предотвращения развития ситуации в негативном направлении, мы одновременно предохраняем себя. Мы должны беречь государство, наш народ, граждан, особенно пожилых людей. Их действия также в определенной степени ограничены. Считаю, что это можно понять, так как группой наибольшего риска являются именно пожилые", - добавил Президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, для обеспечения одиноких пожилых людей по моему указанию предусмотрена мобилизация социальных работников, которые будут выполнять эту работу. "В то же время, пользуясь случаем, хочу обратиться к многотысячной армии волонтеров. Считаю, что наши волонтеры также должны включиться в эту работу, поддерживать связь с Оперативным штабом, Министерством труда и социальной защиты населения. Во всяком случае министерству также даны указания оказывать пожилым людям услуги по месту их проживания, - будь то обеспечение лекарственными препаратами или продуктами, - чтобы защитить одиноких пожилых людей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Считаю, что обычаи и традиции, национальные ценности нашего народа помогут нам в борьбе с этим вирусом, так как к пожилым людям всегда проявляется большое уважение, добавил глава государства. "Они редко живут в одиночестве. В Азербайджане немного таких людей, примерно несколько тысяч человек. Однако будет предусмотрено и их обеспечение", - добавил Президент Азербайджана.

Словом, считаю, что вся проделанная до сих пор работа - это своевременно предпринятые правильные шаги, отметил он. "Государство делает и будет делать все возможное. Но в борьбе с этим трагическим заболеванием многое зависит и от граждан. Еще раз призываю граждан к ответственности, они должны соблюдать новые правила, специальный карантинный режим, предельно серьезно отнестись к этому вопросу. Им необходимо знать, что их здоровье и здоровье их близких находится в их руках. Государство делает все возможное. Но благодаря ответственности, дисциплинированности граждан наша борьба в этой области станет еще более целенаправленной и успешной", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.