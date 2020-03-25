Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития

Политика 25 марта 2020 15:22 (UTC+04:00)
Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское правительство, которое защищает интересы народа, и всегда превыше всего ставит безопасность своих граждан, еще раз показало пример всему миру, сказала в среду Trend депутат Севиль Микаилова.

Она отметила, что в борьбе с пандемией коронавируса, "пленником" которой стали все мировые страны, Азербайджан принял правильные и своевременные решения и взял ситуацию под контроль: «Не ошибемся, если скажем, что пандемия COVİD-19 стала своего рода тестом на готовность стран к экстраординарным ситуациям. Как это ни удивительно, но страны, обладающие развитой экономикой и современной системой здравоохранения, оказались бессильны в борьбе с этой глобальной проблемой. И прогнозы о том, что в европейских странах будет больше жертв и США станут эпицентром коронавируса, становятся все более реальными. С сожалением приходится отметить, что тревогу вызывает и ситуация в соседних странах».

Микаилова подчеркнула, что последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития, благодаря которому страна способна выстоять перед любой угрозой: «Источником всех достигнутых успехов является единство народа и власти. Адекватная реакция общественности на принятые властями решения -очень важный фактор для сохранения стабильности в стране. Ответственность граждан, чувство национального единства позволят победить эту болезнь».

По словам депутата, благодаря решениям главы государства мобилизованы все соответствующие структуры для выхода из данной ситуации с минимальными потерями: «Инициатива Президента Ильхама Алиева по созданию Фонда поддержки борьбы с коронавирусом объединило всех граждан, государственные и бизнес-структуры вокруг общей цели. За короткое время Фондом было собрано 60 миллионов манатов, что говорит о высоком чувстве ответственности азербайджанского народа».

Микаилова добавила, что Азербайджан всегда отличался высокими ценностями и традициями, которые являются для многих примером: «В частности, забота и внимание о здоровье пожилых граждан вызывает чувство удовлетворения у каждого из нас. Уважением к старшему поколению испокон веков славится наш народ, и эта традиция нашла отражение в особых государственных решениях, для защиты здоровья и безопасности пожилых людей. Воля, демонстрируемая государством для преодоления болезни, очевидна, и в этот ответственный момент каждый чувствует поддержку со стороны властей».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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