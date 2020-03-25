Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане в связи с завершением его дипломатической деятельности

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджанской Республике господина Теруюки Катори в связи с завершением его дипломатической деятельности, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече стороны отметили удовлетворение текущим состоянием отношений между двумя странами, темпами развития и перспективами сотрудничества.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил успешное продолжение развития двусторонних связей.

Посол Теруюки Катори, в свою очередь, поблагодарил министра за поддержку, оказанную ему в ходе его дипломатической деятельности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам борьбы с коронавирусной пандемией, мерам, осуществляемым в этом отношении государствами, и различным аспектам международного сотрудничества.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Теруюки Катори по развитию двусторонних отношений и пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)