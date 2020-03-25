В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще у 6 человек выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией, еще один человек скончался.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров.

С полным текстом сообщения можно ознакомиться по ссылке.