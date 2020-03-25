Изменилось время пленарных заседаний Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения во время проведения пленарных заседаний Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как сообщает Trend, в связи с этим председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала распоряжение.

Согласно распоряжению, заседания Милли Меджлиса будут проходить с 11:00 до 17:00.

Перерыв будет с 13:00 до 15:00.

Отметим, что раньше пленарные заседания Милли Меджлиса проходили с 12:00 до 18:00, с 14:00 до 16:00 был перерыв.