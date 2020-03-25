Изменилось время пленарных заседаний Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения во время проведения пленарных заседаний Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Как сообщает Trend, в связи с этим председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала распоряжение.
Согласно распоряжению, заседания Милли Меджлиса будут проходить с 11:00 до 17:00.
Перерыв будет с 13:00 до 15:00.
Отметим, что раньше пленарные заседания Милли Меджлиса проходили с 12:00 до 18:00, с 14:00 до 16:00 был перерыв.
Лента новостей
AZAL будет перевозить все грузы государственного значения по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку на безвозмездной основе
В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб
Азербайджанский национальный музей искусств перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Арзу Нагиев: Народ доверяет главе государства, и сегодня главная движущая сила Азербайджана - единство народа и власти
На промежуточных и вспомогательных дорогах Сумгайыта и Абшерона установлены полицейские посты (ФОТО)
Эльмар Мамедъяров принял посла Японии в Азербайджане в связи с завершением его дипломатической деятельности
Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ в Азербайджане перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО)
Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме
Обнародован план мероприятий по подготовке Азербайджана к участию в Летних олимпийских играх 2021 года