В Азербайджане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще у 6 человек выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией, еще один человек скончался.

Об этом передает в среду Trend со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщили в штабе, один из указанных больных, гражданин Азербайджанской Республики обратился в больницу с высокой температурой и одышкой. Анализы на COVID-19 пациента, у которого были также сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, дали положительный результат. Несмотря на усилия врачей, из-за ухудшения состояния здоровья больного спасти его не удалось, и он умер в день поступления в больницу. Были установлены и помещены в карантин члены семьи пациента и другие лица, с которыми он общался.

В настоящее время 81 человек, госпитализированный в больницы особого режима в Азербайджане, находятся под врачебным контролем как активные больные коронавирусом, состояние трех из них тяжелое, пятерых - среднетяжелое, а остальных - стабильное. Необходимые мероприятия по их лечению продолжаются.

В стране продолжаются соответствующие мероприятия, связанные с обследованием 2914 человек, помещенных в различные карантинные зоны с целью выявления случаев заражения инфекцией.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине мы еще раз призываем наших граждан строго соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оперативного штаба при Кабинете Министров.

От граждан требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.