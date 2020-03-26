Утвержден Протокол изменений в "Рамочное соглашение" между Азербайджаном и ЮНЕСКО

Политика 26 марта 2020 17:44 (UTC+04:00)
Утвержден Протокол изменений в "Рамочное соглашение" между Азербайджаном и ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Протокола изменений в Рамочное соглашение между Азербайджаном и Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры по сотрудничеству в сфере образования, науки, культуры и коммуникаций, подписанное 18 июля 2013 года в Париже.

Министерству иностранных дел поручено обеспечить осуществление пунктов, указанных в части первой настоящего указа, а также направить Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Протокола внутригосударственных процедур.

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