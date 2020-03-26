Хикмет Гаджиев: Еще около 400 наших граждан планируется вернуть в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - В последние дни было организовано возвращение около 400 граждан Азербайджана в страну, сообщили Trend в Кабинете Министров.

Об этом сказал помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на заседании Оперативного Штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.

По его словам, на основе установленного графика, в ближайшие недели планируется возвращение в Азербайджан еще 200-400 наших граждан.

Отметим, что 26 марта в Кабинете министров состоялось заседание оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании были обсуждены вопросы применения особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима, поднятые на основе обращений граждан.

Кроме того, были обсуждены такие вопросы, как эвакуация граждан из-за рубежа, ситуация в местах карантина, лечение больных. По ним были приняты соответствующие решения.