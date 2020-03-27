На заседании парламента Азербайджана депутаты будут сидеть на расстоянии не менее 2 метров друг от друга (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В ходе очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 30 марта 2020 года депутаты будут сидеть на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, сообщили в пятницу Trend в пресс-службе парламента.

Также было отмечено, что депутаты, сотрудники Аппарата и Управления делами парлмента в соответствующем порядке прошли медобследование в связи с коронавирусом, служебные автомобили парламента были продезинфицированы.

Напомним, что управление в Милли Меджлисе осуществляется посредством стационарных, и мобильных средств связи. Обмен информацией между руководством парламента, руководителями комитетов и комиссий, лидерами политических партий, представленных в Милли Меджлисе, а также сотрудниками Аппарата и Управления делами парламента успешно осуществляется посредством интернета.

(Текст: Турал Гараджаев)