Сардар Джалалоглу: Поведение Тофига Ягублу нельзя оправдывать

БАКУ/Trend/ - Все равны перед законом и оппозиция должна уважать законодательство и Конституцию Азербайджана, дабы иметь право в будущем выражать объективную позицию по тем или иным ситуациям, происходящим в стране.

Об этом сообщил Trend председатель Демократической партии Азербайджана (ADP) Сардар Джалалоглу в своем заявлении об аресте Тофига Ягублу.

По его словам, поведение Тофига Ягублу не может быть ни в коем случае оправдывано.

"Он продемонстрировал совершенно неправильное поведение. Попадая в подобную ситуацию, я всегда искал ошибки в себе, пытался извиниться, взять ответственность на себя. Мы, как представители оппозиции, должны обращать в первую очередь внимание на свое поведение, выказывать уважение к нашему народу в повседневной жизни. Я не оправдываю действия Тофига Ягублу ни в коем случае", - заявил он.

Джалалоглу отметил, что в настоящее время власти ведут работу по созданию новой политической системы с участием оппозиции.

"Я думаю, что для выведения политических взаимоотношений на новый уровень власти могут предпринять необходимые меры и в этом направлении. И оппозиция, и правящая партия должны безоговорочно уважать законы и Конституцию Азербайджана", - сказал Джалалоглу.

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием двух автомобилей марок Toyota Corolla, управляемого Тофига Рашид оглу Ягублу, и "ВАЗ-2107", управляемого Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

По данным министерства внутренних дел, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Тофига Ягублу, который еще и без основательных причин нанес телесные повреждения Эльхану Джабраилову и его жене Джавахир Джабраиловой, ударив кулаком и отверткой.

Следственный отдел управления полиции Низаминского района возбудил уголовное дело по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества). В соответствии с данной статьей в отношении Тофик Ягублу постановлением суда применена мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по данному факту продолжаются.