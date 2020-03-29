Президент Ильхам Алиев: Наш народ демонстрирует единство и солидарность

БАКУ/Trend/ - Наш народ демонстрирует единство и солидарность.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии медицинского учреждения «Ени клиника» в Баку.

"Конечно, основная нагрузка в борьбе коронавирусом ложится на врачей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить азербайджанских врачей. Мы приняли дополнительные меры по улучшению их материального обеспечения. Как вам известно, оклады врачей, обслуживающих больных коронавирусом, увеличены в 3, 4, 5-кратном размере. Это - проявление внимания государства к врачам. Но я знаю и абсолютно убежден в том, что это – не основная мотивация для врачей. Главное в том, что они хотят выполнять свой служебный долг. Они хотят продемонстрировать верность клятве Гиппократа. Они демонстрируют присущие нашему народу самые высокие качества и, рискуя своей жизнью, обслуживают больных. Поэтому все граждане Азербайджана должны поддерживать врачей. В том числе больные, зараженные коронавирусом, должны понимать, что врачи обслуживают их в таких тяжелых условиях, хотя бы в одежде, затрудняющей движение, в масках. Поэтому врачи заслуживают самой высокой оценки", - отметилглава государства.

По его словам, для демонстрации солидарности с врачами и оказания им поддержки проводятся и будут проводиться различные акции.

"Наше отношение к врачам найдет отражение и на «Пламенных башнях», являющихся одним из современных архитектурных символов нашей страны. Еще раз хочу сказать: государство делает все необходимое. Врачи делают все возможное. Наш народ демонстрирует единство и солидарность. Надеюсь, что и ответственность будет на должном уровне. В этом случае мы сможем с наименьшими потерями выйти из этого сложного испытания, сохранить здоровье наших граждан. Еще раз продемонстрируем и себе, и всему миру, что мы – великий народ.

Сердечно приветствую вас. С завтрашнего дня в нашей лучшей больнице начнется лечение больных. Это возлагает на вас огромную ответственность. Желаю вам успехов. Желаю вам быть здоровыми, не заразиться этой болезнью и с честью выполнить свой служебный долг. Спасибо", - сказал глава государства.