В завтрашнем заседании парламента Азербайджана не будут участвовать депутаты старше 65 лет (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с объявленным в стране из-за угрозы коронавируса особым карантинным режимом депутаты старше 65 лет не примут участие в пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 30 марта.

Об этом в воскресенье сообщил Trend председатель парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев.

По его словам, если изменение в закон «О статусе депутатов» будет утверждено, и применяемые в стране карантинные ограничения не будут относиться к депутатам старше 65 лет, то они примут участие в следующих заседаниях парламента.

«В настоящее же время мы должны соблюдать введенные ограничения, и в то же время должны показать пример того, что правила следует соблюдать. Однако, как я уже сказал, если эти ограничения для нас будут устранены, то мы примем участие в последующих заседаниях», - сказал Таир Рзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)