Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В повестку дня заседания под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой включены 16 вопросов.

По предложению Гафаровой, объявившей заседание открытым, минутой молчания была почтена память безвинных людей, ставших жертвами армянских шовинистов за последние 100 лет и предыдущий период.

Затем спикер коснулась превентивных мер, проводимых в Азербайджане против коронавирусной инфекции. Она отметила, что в Азербайджане соблюдаются рекомендации ВОЗ по борьбе с вирусом, осуществлены необходимые превентивные меры.

Напомнив, что в Азербайджане создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, Гафарова добавила, что сотрудники Милли Меджлиса перевели в Фонд более 250 тысяч манатов.

Спикер подчеркнула, что все должны активно участвовать в борьбе с угрозой коронавируса, соблюдать необходимые рекомендации в связи с этим. Она выразила уверенность, что страна достойно справится с этим испытанием.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)