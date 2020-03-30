Парламент Азербайджана будет проводить заседания в режиме онлайн (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана будет проводить заседания в режиме онлайн.

Данный вопрос отражен в изменении, предложенном во Внутренний устав Милли Меджлиса, сообщает в понедельник Trend.

Согласно изменению, "в связи с применением карантина, санитарно-эпидемиологическими и другими подобными мерами председатель Милли Меджлиса на основании требования 42 депутатов принимает решение о проведении в течение определенного периода заседаний Милли Меджлиса, а также заседаний комитетов и комиссий посредством интернета в режиме реального времени. Голосование на заседаниях, проводимых в режиме реального времени, осуществляется посредством электронных подписей депутатов».

После голосования изменение во Внутренний устав было принято в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)