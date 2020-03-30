Парламент Азербайджана утвердил соглашения, подписанные правительством с рядом стран
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил соглашения, подписанные правительством страны с рядом стран, сообщает в понедельник Trend.
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