Парламент Азербайджана утвердил соглашения, подписанные правительством с рядом стран (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил соглашения, подписанные правительством с рядом стран, сообщает в понедельник Trend.

На сегодняшнем заседании парламента были обсуждены вопросы по утверждению соглашения «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и пользовании волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан-Туркменистан операторами связи Азербайджана и Туркменистана», Дополнительного протокола к соглашению «О сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Болгарии в сфере борьбы с преступностью», подписанного 27 апреля 2012 года в Баку, соглашения «О пенсионном обеспечении между правительством Азербайджана и правительством Болгарии» и соглашения «Об осуществлении оплачиваемых видов трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений между правительством Азербайджана и Кабинетом министров Украины».

После обсуждений документы были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)