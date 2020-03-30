Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Турция призвала Минскую группу ОБСЕ и все международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Турции.

Как отмечается, т.н. "выборы", проведение которых запланировано на 31 марта 2020 года в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, находящемся под оккупацией Армении, представляют собой проявление односторонних попыток по "узакониванию" ситуации, существующей в Нагорном Карабахе: "Это открытое нарушение принципов международного права, в том числе резолюций СБ ООН и принципов ОБСЕ".