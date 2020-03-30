Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:16)
БАКУ /Trend/ - Турция призвала Минскую группу ОБСЕ и все международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Турции.
Как отмечается, т.н. "выборы", проведение которых запланировано на 31 марта 2020 года в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, находящемся под оккупацией Армении, представляют собой проявление односторонних попыток по "узакониванию" ситуации, существующей в Нагорном Карабахе: "Это открытое нарушение принципов международного права, в том числе резолюций СБ ООН и принципов ОБСЕ".
Лента новостей
Турция призвала международные организации бойкотировать проведение Арменией т.н. "выборов" в Нагорном Карабахе
Нацкомиссия по правам человека Пакистана осудила т.н. «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана
В Азербайджане ограничения в связи с особым карантинным режимом к лицам старше 65 лет не будут касаться депутатов
В Азербайджане предложено присвоение особого статуса врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом
Страховое сообщество должно оперативно подготовить план перехода на удаленный режим работы - Ассоциация страховщиков Азербайджана