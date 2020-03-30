Ильяс Гусейнов: Люди, которые ведут себя безответственно, нарушают правила, должны быть привлечены к ответственности

БАКУ/Trend/ - Сегодня во всем мире, в том числе и в Азербайджане, самый надежный способ не допустить распространения коронавирусной инфекции, не заразиться - это оставаться дома.

Об этом Trend сказал главный советник департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

По его словам, при просмотре основных и ведущих телеканалов мира, хештэг "Оставайся дома" можно встретить в любом уголке экрана: "Так почему же так важно оставаться дома? Потому что, оставаясь дома, люди не только защищают себя, членов своей семьи, не только сами не заражаются, но и не представляют опасности для других.

Поскольку инфекция более опасна для людей старше 65 лет, что создает серьезные риски для их жизни, лица, относящиеся к этой категории, должны неукоснительно соблюдать правила и не выходить из дома. Наши граждане должны помнить о том, что победить этот вирус можно только находясь дома. Люди сами должны пропагандировать важное значение пребывания дома через социальные сети, призывать своих родственников, соседей, каждого знакомого соблюдать требования особого карантинного режима. С этим каждый человек сможет справиться с этой серьезной проблемой", - добавил Гусейнов.

Политолог считает, что каждый человек должен действовать ответственно, не нарушать принятые правила. Введенные запреты направлены на ограничение случаев заражения: "С сожалением следует отметить, что некоторые люди пренебрегают мерами по борьбе с коронавирусом. Поскольку нет прямого запрета, люди выходят из своих домов. Опыт стран, которые смотрят сквозь пальцы на серьезность этого вируса, показал, что люди старше 65 лет быстрее заражаются этим заболеванием и процесс течения заболевания дает нежелательные, опасные последствия.

Однако, несмотря на это, некоторые из наших граждан, достигшие совершеннолетия, не хотят сидеть дома. Эти люди должны осознавать личную ответственность, а их семьи - оказывать на них воздействие в этом деле. В отличие от некоторых стран, в Азербайджане сотрудники полиции терпеливо и сдержанно доводят до людей правила режима самоизоляции. В настоящее время на полицию ложится большая нагрузка, большая ответственность. Они также рискуют своим здоровьем, работают днем и ночью, проводят разъяснительную работу.

В соответствии с нашим менталитетом уважают старших, не разговаривают с ними грубо. Наши полицейские общаются с гражданами с большой вежливостью и заботой. Гусейнов считает, что к ответственности должны быть привлечены люди, которые ведут нарушают правила. Чувство ответственности должно быть идентичным ощущениям солидарности и единства, проявляемым сегодня.

Автор: Ильхама Исабалаева.