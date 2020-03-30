В Азербайджане внесено изменение в Правила контроля над безопасным движением транспортных средств (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в «Правила контроля над безопасным движением транспортных средств», сообщает в понедельник Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Госагентство гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий с целью контроля в сфере обеспечения безопасности полетов субъектами гражданской авиации создает в своей структуре инспекционный орган, подчиняющийся непосредственно руководителю государственного органа, управляющего гражданской авиацией в Азербайджане, и, подготовив «Инструкцию для государственного инспекционного органа, регулирующего деятельность гражданской авиации Азербайджана», утверждает ее в установленном порядке.

До настоящего времени Госагентство гражданской авиации приостанавливало или ограничивало работу авиакомпаний и субъектов гражданской авиации, эксплуатирующих воздушный транспорт Азербайджана, за невыполнение или неспособность выполнения особых требований свидетельства эксплуататора и свидетельства о соответствии деятельности. В новом решении это не отражено.

Согласно дополнению к изменению, Госагентство в соответствии с законом «Об авиации» будет принимать решения о выдаче сертификатов эксплуатантам гражданской авиации и сертификатов соответствия другим субъектам, функционирующим в этой сфере, отказывать им в их выдаче, приостанавливать и ликвидировать срок действия сертификатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)