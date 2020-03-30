Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение «О правилах установления страны происхождения товаров в СНГ»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение «О правилах установления страны происхождения товаров в СНГ» от 20 ноября 2009 года.
Согласно указу, утверждается Протокол о внесении изменений в вышеуказанное Соглашение, подписанный правительством Азербайджана 31 мая 2019 года в городе Ашгабад.
После вступления в силу Протокола Кабмину поручено принять меры для осуществления его положений.
МИД Азербайджана поручено уведомить Исполнительный комитет СНГ о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.
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Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение «О правилах установления страны происхождения товаров в СНГ»
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