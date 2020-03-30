В Азербайджане введены новые меры против распространения коронавируса (версия 2)

Политика 30 марта 2020 21:12 (UTC+04:00)
В Азербайджане введены новые меры против распространения коронавируса (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 20:07)

БАКУ /Trend/ - Определены дополнительные меры по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров

В рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджанской Республики коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в индивидуальных домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

Выход людей из индивидуальных домов и квартир возможен при необходимости неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, для похода на объекты розничной продажи и обслуживания населения, деятельность которых разрешена, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.

В связи с отмеченным деятельность в других направлениях кроме работы и услуг необходимых для жизнедеятельности людей останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.

С целью минимизации контактов людей друг с другом и уменьшения тем самым темпов заражения инфекцией на объявленный срок запрещается деятельность по следующим сферам работы и услуг:

-Обслуживание клиентов на месте во всех объектах торговли и общественного питания, в том числе ресторанах, кафе и чайных (за исключением деятельности супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек, выноса, доставки и онлайн-продаж);

-Обслуживание в местах отдыха и развлечений;

-Деятельность объектов культуры, в том числе музеев и выставочных залов, кинотеатров, театров, спортзалов;

-Услуги парикмахерских, салонов красоты, массажных, бань и косметические услуги (в том числе услуги в этой сфере в доме клиента или в других местах);

-Ритуальные услуги, за исключением похорон, в том числе организация поминок в ритуальных залах, палатках и других закрытых местах;

-Пошивочные услуги, в том числе услуги в этой сфере в доме клиента или в других местах;

-Фотоателье/фотостудии, в том числе услуги в этой сфере в доме клиента или в других местах;

-Услуги по организации мероприятий (в том числе дней рождений, свадеб, обручений и других подобных церемоний в доме клиента или в других местах);

-Спортивные и оздоровительно-восстановительные услуги (за исключением медицинских услуг в этой сфере);

-Услуги по уборке в индивидуальных квартирах;

-Услуги индивидуального обучения и репетиторские услуги (в том числе услуги в этой сфере в домах).

В этот период разрешается деятельность в следующих направлениях с условием соблюдения требований периода особого режима:

1.Органы исполнительной власти и организации, список которых определен Кабинетом Министров Азербайджанской Республики.

2. В области здравоохранения и в сфере социальных услуг:

-Научно-исследовательские и лабораторные услуги

-Больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения

-Ветеринарные услуги

-Производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств

-Социальные услуги

-Услуги по уходу за лицами с умственными недостатками и лицами, нуждающимися в особом уходе.

3.В области инфраструтуры

-Коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, распределение энергии)

-Производство электроэнергии и энергоснабжение

-Водоснабжение и мелиорация

-Услуги телекоммуникации и связи

4.По транспортной и логистической сфере:

-Грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожными автомобильным транспортом

-Железнодорожные, мореходные, портовые, автодорожные услуги

-Логистические услуги

-Услуги общественного транспорта и такси

5.Основные виды производства:

-Производство продукции оборонной промышленности

-Производство нефтяного оборудования и сооружений

-Производство продуктов питания и сырья для них, в том числе заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания

-Производство средств ежедневного ухода и гигиены

-Производство химической продукции

-Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств

-Земледелие и сбор урожая

-Добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа

-Передача нефти и газа по трубопроводам

-Деятельность в металлургической промышленности

-Производство и ремонт строительного и бытового оборудования

-Инженерные и проектировочные услуги

-Строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог

-Производство фасовочной продукции

-Производство каменных, металлических и деревянных изделий

-Производство и ремонт мебели

-Забой животных

6.По розничной и оптовой продаже:

-Пункты по продаже продовольственных товаров

-Аптеки

-Заправочные пункты

-Зоомагазины, в том числе пункты по продаже корма для животных

-Пункты по продаже строительных материалов и бытовых мелочей

7.По бытовым услугам:

-Сбор и утилизация бытовых отходов

-Почтовые услуги

-Химчистка

-Очистка жилых зданий, за исключением квартир

-Ремонт автомобилей

-Пункты мойки автомобилей

-Услуги перевода

-Приюты для животных

-Услуги дизайна

8.Средства массовой информации

9.По финансовым организациям

-Банки и пункты обмена валюты

-Страховые организации

-Организации, оказывающие услуги по выплатам и клиринговые услуги

10. По специальным видам услуг:

. Услуги доставки

• Ремонт бытового оборудования

• Дезинфекционные услуги

В период карантина каждое лицо и организация должны отдавать предпочтение использованию электронной торговли.

Дополнительно будет определен список и режим работы государственных и частных организаций, которые будут осуществлять деятельность в период особого режима.

С учетом длительного инкубационного периода вируса COVID-19, скорости его распространения от наших граждан требуется соблюдать требования и правила Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, действовать в соответствии с мерами самоизоляции, при необходимости выходить из дома придерживаться медицинско-профилактических правил и соблюдать дистанцию в 2 метра во время контактов с людьми.

При выявлении симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, строго рекомендуется звонить в скорую помощь по телефонам 103, 113, на горячую линию 1542.

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