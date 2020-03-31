Историк: убийства и грабежи, совершенные в 1918 году в Азербайджане, осуществлялись с особой жестокостью

Политика 31 марта 2020 12:14 (UTC+04:00)
Историк: убийства и грабежи, совершенные в 1918 году в Азербайджане, осуществлялись с особой жестокостью

БАКУ/Trend - На протяжении последних двух веков мартовский геноцид против азербайджанского народа является одним из самых кровавых примеров политической этнической чистки и агрессии, целенаправленно учиненной армянскими националистами, сообщил Trend историк Турал Велизаде.

Он отметил, что прошло 102 года после мартовского геноцида, совершенного большевистско-дашнакским ("Дашнакцутюн" - армянская политическая партия) альянсом против азербайджанцев в 1918 году. Основной целью этой национально-шовинистической политики было создание на территории Азербайджана государства "Великая Армения", изгнание азербайджанцев со своих исторических земель:

«Мартовский геноцид в Баку был подготовлен еще в конце 1917 года партией "Дашнакцутюн" и армянским национальным советом. Они неоднократно пытались спровоцировать азербайджанцев на вооруженное выступление против большевиков. Армяне в своих действиях преследовали цели уничтожения азербайджанского населения руками большевиков. Убийства людей и разрушения мусульманских кварталов планомерно осуществлялись организованными армянскими воинскими частями по заранее установленному плану во всех частях города.

Естественно, эти убийства и грабежи, осуществляемые Бакинским Советом Народных Комиссаров, проходили по личному указанию председателя Степана Шаумяна и были направлены против нашей национальной независимости и осуществлялись с особой, невиданной жестокостью, как в Баку, так и в других регионах Азербайджана. 15 марта 1918 года, Шаумян писал: «Бакинский Совет должен стать центром укрепления гражданской войны в Закавказье. Кто идет против этой политики - наши враги». Выступая перед рабочими 16 мая 1918 года, Шаумян заявил, что у мусаватистов (члены азербайджанской националистической политической партии «Мусават») есть план объявить Баку столицей независимого Азербайджана. Шаумян никак не мог согласиться с тем, чтобы Азербайджан стал независимым.

Он обратился за военной помощью к Москве. Написав письмо Сталину, Шаумян просил срочно выделить десять миллионов манатов (рублей) для организации кавказской красной армии (армянская армия). В отличие от армян, военная организация и боеприпасы турецко-мусульманского населения в Баку были недостаточными, можно сказать отсутствовали. Поэтому мусульманам не удалось одержать победу в этой борьбе. Хорошо понимая это, Шаумян, "Дашнакцутюн" и армянский национальный совет начали планомерную подготовку к резне и грабежам в Баку. Все трагедии происходили в районах, где жили турки-мусульмане.

Турал Велизаде отметил, что погромы, начавшиеся вечером 30 марта 1918 года, продолжались фактически неделю, но первые три дня характеризовались массовыми разрушениями и грабежами турецко-мусульманского населения города со стороны «дашнацких» отрядов с невиданной доселе жестокостью. Резня не ограничивалась только границами города, она охватывала исторические кварталы и улицы Баку, а также мусульманские поселки за городом. В марте 1918 года жертвами зверств армянских вооруженных отрядов стали жители следующих бакинских районов: Мухаммеди, Ахмедли, Балаханы, Бинагади, Биби-Эйбат, Хокмали, Забрат, Сабунчи, Рамана, Хырдалан и ряд других сел и районов.

Историк также отметил, что создание в мае 1918 года Азербайджанской Демократической Республики и подъем азербайджанского народа радикально изменили политическую ситуацию в стране в борьбе за свои национальные права и независимость:

«Правительство Азербайджана на заседании, проведенном в Гяндже 15 июля 1918 года, подробно изучило акт геноцида и приняло решение "Об организации чрезвычайной следственной комиссии для расследования насилия и грабежа, совершенного против мусульман и их имущества на всем Южном Кавказе с момента начала европейской войны". Это была первая в истории попытка дать политическую оценку геноциду против азербайджанцев и оккупации наших земель, длившимся более века. После освобождения Баку в сентябре 1918 года и переезда правительства Азербайджана из Гянджи в Баку, чрезвычайная следственная комиссия сразу же начала расследование мартовских событий в Баку и его окрестностях".

Из документов становится ясно, что мартовские события стали неожиданностью для большинства азербайджанцев, люди из разных слоев общественности были потрясены предательством не большевиков, а именно армян, потому что они "не видели последних врагами". Вместе с тем, показания свидетелей говорят о том, что большинство азербайджанцев за несколько дней до грабежа наблюдали "переселение армян из мусульманской части города в армянскую", видели в кварталах " Ermənikənd" (армянское селение) окопы, выкопанные армянами. Ходили слухи о том, что армяне готовятся к выступлениям против мусульман.

В результате зверств Андроника и других дашнакских вандалов в турецко-мусульманских селах Зангезурского уезда было убито 3 257 мужчин, 2 276 женщин и 2 196 детей, ранено 1 060 мужчин, 794 женщины и 485 детей. Так, в Зангезурской трагедии были убиты и искалечены 10 тысяч 68 человек мужского и женского полов. Однако и эти цифры не полностью отражают реалии. В реальности число армянских зверств было больше, так как точно определить число жертв этих трагедий невозможно. Турецко-мусульманское население Зангезура в 1917 году составляло 123 тысячи 85 человек, по данным переписи 1926 года.

Историк: убийства и грабежи, совершенные в 1918 году в Азербайджане, осуществлялись с особой жестокостью - Gallery Image
Историк: убийства и грабежи, совершенные в 1918 году в Азербайджане, осуществлялись с особой жестокостью - Gallery Thumbnail
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