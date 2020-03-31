МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев, сообщает во вторник Trend.

В обращении говорится: «31 марта - День геноцида азербайджанцев, когда чтится память жертв кровавой резни, совершенной в 1918 году армянами против азербайджанцев. В марте-апреле 1918 года большевистско-дашнакские вооруженные отряды под мандатом Бакинского совета с особой жестокостью совершили в Баку, а также других городах и уездах Бакинской губернии массовую резню, десятки тысяч мирных жителей были убиты именно из-за этнической и религиозной принадлежности. Этнический армянин Степан Шаумян, назначенный руководителем большевиков Владимиром Лениным чрезвычайным комиссаром Кавказа, признавал, что в истреблении азербайджанцев участвовали 6000 вооруженных солдат Бакинского совета и 4000 – партии «Дашнакцютюн».

Геноцид, совершенный против азербайджанцев, наряду с Баку, охватил Шамахы, Губу, Иреван, Зангезур, Карабах, Нахчыван и Карс. За первые пять месяцев 1918 года только в Губе с особым зверством были убиты более 16000 человек, уничтожены 167 сел, 35 из которых были стерты с лица земли. Армяне совершили геноцид и против местных евреев и лезгинов, проживавших в Губе. Массовое захоронение, обнаруженное в 2007 году на территории Губинского района, наглядное доказательство нечеловеческих деяний, совершенных армянами. Мартовские убийства 1918 года были заранее подготовлены и безжалостно осуществлены радикальными армянскими шовинистами в рамках политики расовой дискриминации и этнической чистки против азербайджанцев. Правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) создало в 1918 году Чрезвычайную следственную комиссию для расследования тяжких преступлений, совершенных армянами, предприняло ряд шагов, чтобы народ не забывал правды, и она была донесена до мировой общественности.

Состоявшая из самых лучших юристов того времени различных национальностей, в том числе, русских, евреев, поляков, грузин и даже армян, Чрезвычайная следственная комиссия на основании доказательств возбудила уголовные дела в отношении 194 человек, обвиняемых в совершении различных преступлений против мирного населения.

За совершенные преступления в Баку были задержаны 24, в Шамахы - приблизительно 100 человек. Однако после падения АДР этот процесс был приостановлен, расследование произошедшего и дача ему соответствующей политической и правовой оценки были пресечены. Только спустя 80 лет, 26 марта 1998 года, в указе «О геноциде азербайджанцев», подписанном президентом Азербайджана, общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, была дана адекватная политическая оценка тем ужасающим действиям, и 31 марта был объявлен «Днем геноцида азербайджанцев».

Почитание Дня геноцида азербайджанцев играет важную роль в информировании мировой общественности о резне и этнической чистке, совершенных в прошлом и в настоящем против азербайджанцев.

Начав с конца 1980-х годов войну против Азербайджана, оккупировав его территории, проводя этническую чистку в отношении сотен тысяч азербайджанцев на территории Армении и на оккупированных землях Азербайджана, совершая многочисленные военные преступления, преступления против человечности, а также геноциды, включая Ходжалинский геноцид, совершенный в феврале 1992 года, Армения продолжает политику, напоминающую мартовскую резню.

МИД Азербайджана осуждает целенаправленную и продолжающуюся политику Армении, опирающуюся не геноцид против азербайджанского народа, преступление против человечности, расовую дискриминацию и этническую чистку, и еще раз подчеркивает важность прекращения безнаказанности Армении для пресечения нечеловеческих преступлений такого рода.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )