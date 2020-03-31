Политолог: Заражение одного человека приводит к заражению нескольких других

Политика 31 марта 2020 17:54 (UTC+04:00)
Политолог: Заражение одного человека приводит к заражению нескольких других

БАКУ /Trend/ - Опыт показывает, что коронавирус, продолжающий захватывать весь мир, не знает ни возраста, ни расы, ни страны, ни границ, и независимо от чего бы то ни было наносит серьезный ущерб здоровью человека, причем средств его лечения практически нет, сказала Trend политолог Шабнам Гасанова

По словам Гасановой, люди должны понимать, что сегодня даже самые развитые страны мира, обладающие самым высокотехнологичным оборудованием и медицинскими препаратами, беспомощны в профилактике этого вируса.

Каждое нарушение правил означает заболевание и риск собственной жизнью.

Политолог отметила, что сегодня необходимо воспользоваться возможностями, предоставляемыми нам современной технологией:

«Очень обидно, что наши люди не соблюдают правила особого карантинного режима в такой опасный период. Почему в городе должно наблюдаться скопление людей? Мы усложняем работу полицейских и угрожаем их здоровью. Ведь и полицейские,и врачи – такие же люди, как мы и у них тоже есть семьи и дети. Мы не имеем права болеть в эти дни. Никто из нас не застрахован от этого бедствия и заражение одного человека приводит к заражению нескольких других. Для того чтобы это понять, не нужно иметь высшее образование или быть мудрецом. Даже самый неграмотный человек способен это осознать. Оставайтесь дома и смотрите фильмы в интернете, учитесь, проводите много времени с семьей», - сказала Гасанова.

Для покупки еды и выноса бытовых отходов, считает политолог, достаточно одного человека. И этому человеку, учитывая время инкубации и скорость распространения вируса, необходимо держаться в двух метрах от других людей.

Гасанова отметила, что именно ответственность необходимое в это время качество: «Если там, где заканчивается моя ответственность, начинается здоровье другого человека, то следует понимать, что как граждане, мы должны следовать самым простым правилам гигиены, а также требованиям и рекомендациям соответствующих учреждений. Мы должны безоговорочно выполнять правила особого режима».

Те, кто считают, что лично их это не коснется, объяснила Гасанова, живут по принципу «пусть живет тысячу лет змея, что не ужалит меня", не понимая что запускают цепную реакцию, заражая своих близких, членов семьи и соседей.

Политолог также подчеркнула, что азербайджанские врачи, полицейские, сотрудники оперативного штаба достойно справляются с великой гуманитарной миссией:

"Как народ, мы должны усилить в себе чувство ответственности и сделать все возможное во имя здоровья нашего общества. И начать надо с соблюдения самых простых правил. Мы все должны справиться с этим вызовом, осознавая простейшие истины и координируя наши общие усилия" – подытожила Гасанова.

Следует отметить, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, приостанавливается с 31 марта по 20 апреля 2020 года с 00:00.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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