Президент Ильхам Алиев: Будут приняты дополнительные меры в области оздоровления банковского сектора и финансирования реальной экономики

БАКУ /Trend/ - Будут приняты дополнительные меры в области оздоровления банковского сектора и финансирования реальной экономики.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова.

"В целом, с начала года предпринимаются шаги, направленные на оздоровление банковского сектора, было проведено несколько совещаний по данному вопросу. Считаю, что необходимо углублять реформы даже в сферах, не связанных с пандемией, и мы обеспечим это. Будут приняты дополнительные меры в области оздоровления банковского сектора и финансирования реальной экономики. Предложение о кредитных гарантиях тоже считаю очень своевременным. Мы обязательно учтем это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Что касается социальной сферы, то глава государства подчеркнул, что, в прошлом году Азербайджанское государство продемонстрировало свои намерения и шаги.

"В прошлом году был исполнен невиданный социальный пакет, этой инициативой воспользовались 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата была увеличена вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов, пособия – на 50 процентов, а некоторые пособия – вдвое. Это очень позитивно сказалось на уровне жизни людей. Плюс в Азербайджане на высочайшем уровне было организовано решение вопроса просроченных кредитов. В этом году мы вновь демонстрируем социальную ответственность. Мы предпринимаем практические шаги, чтобы не допустить снижения благосостояния граждан, и считаю, что являемся первыми и в этой области", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что сегодня в связи с коронавирусом страны самоизолировались, и это естественно.

"Мы сейчас видим, что даже очень близкие друг другу страны, организации уже сами решают свои проблемы, в различных странах разный подход к данному вопросу. Считаю, что наш подход самый широкий и самый правильный. К первую очередь в результате принятия превентивных мер были предприняты шаги для предотвращения широкого распространения заболевания. Хотя я считаю, что граждане должны быть более ответственными. Однако при проведении сравнения в мировом масштабе мы видим, что ситуация в Азербайджане значительно лучше. Случаи инфицирования у нас в соотношении к численности населения на очень низком уровне, так же, как и случаи смерти. Однако это не дает основания довольствоваться достигнутыми результатами. В Азербайджане проделана и будет проводиться необходимая работа в этой сфере", - сказал Президент Ильхам Алиев.