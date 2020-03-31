Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Общину.

"Этническая чистка, геноцид и захватническая политика, целенаправленно проводимые армянскими националистами против азербайджанского народа последние 200 лет, составляют полные трагедий и кровавых событий тяжелые этапы азербайджанской истории. Основной целью этой шовинистской политики было изгнание азербайджанцев со своих исторических земель и создание на исконно азербайджанских территориях выдуманной армянами "великой Армении". В начале ХХ века армянские националисты расширили свою деятельность по реализации идеи "великой Армении", выдвинутой в программе партии "Дашнакцютюн", инициировав этническую чистку и политику геноцида, в плановом порядке изгоняя с родных мест азербайджанцев, проживавших на своих исторических землях. Так, в 1905-1906 годах, армяне совершили резню против мирных азербайджанцев в Баку, Гяндже, Карабахе, Иреване, Нахчыване, Ордубаде, Шарур-Дараляязе, Бифлисе, Зангезуре, Газахе и других местах, население было жестоко убито, города и села сожжены и разрушены.

После февральских и октябрьских событий, произошедших в России в 1917 году, партия "Дашнакцютюн" и Армянский национальный конгресс приступили к более широкомасштабной деятельности. В декабре 1917 года Степан Шаумян, назначенный временным чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа, стал организатором и руководителем массового истребления азербайджанцев. В начале 1918 года, точнее в канун мартовского кровопролития, число армянских вооруженных лиц, непосредственно подчинявшихся Шаумяну, составляло около 20 тысяч. 30 марта того же года большевистско-армянские соединения подвергли Баку залповому огню с кораблей. Вслед за этим вооруженные дашнаки, нападая на дома азербайджанцев, совершали безжалостные убийства. 31 марта и в первые дни апреля тысячи мирных азербайджанцев были истреблены только из-за своей национальной принадлежности. В эти же дни большевистско-армянские соединения убили в Баку 12 тысяч мирных азербайджанцев. Во время этих кровавых событий люди были живьем сожжены в домах, а также были безжалостно убиты и замучены.

В результате вооруженного нападения армян в первые пять месяцев 1918 года в Губинском уезде с особой жестокостью были убиты более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел, 35 из которых сегодня не существуют. Обнаружение массового захоронения в городе Губа в 2007 году – факт, подтверждающий армянский вандализм и антигуманность. Во время исследования захоронения было установлено, что во время нападения армянских вооруженных соединений на Губу люди были убиты, подвергнувшись всяческому насилию, и в нем захоронены местные жители. Следует отметить, что армянские военные соединения наряду с тюркско-мусульманским населением, истребили и евреев. В результате проведенных исследований стало известно, что в 1918-1919 годах в Губе армяне убили свыше 3 тысяч евреев. Кроме того, армяне разрушили и сожгли сотни населенных пунктов Азербайджана, в том числе 157 сел в Карабахе, совершили беспощадную резню против азербайджанцев в Шуше. За этот период в Губинском уезде были сожжены, разрушены и разграблены 167, в Шамахинском уезде – 110, Зангезурском уезде – 115, Иреванской губернии – 211, Карской области 92 населенных пункта. В марте-апреле 1918 года армянские дашнаки замучили и убили около 50 тысяч людей в Баку и других территориях Азербайджана. В Зангезурском уезде безжалостно были убиты более 10 тысяч, в Шамахинском уезде – 10 270 азербайджанцев. В 1918-1920 годах в результате массовой резни, совершенной армянами в Баку, Губе, Шамахы, Кюрдамире, Лянкяране, Шуше, территории Иреванской губернии, Зангезуре, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Карсе и других регионах десятки тысяч азербайджанцев были убиты самыми беспощадными методами, более 1 миллиона человек изгнаны с родных земель.