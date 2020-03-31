Президент Ильхам Алиев принял министра экономики Микаила Джаббарова (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 15:54)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра экономики Микаила Джаббарова.

Как сообщает Trend, касаясь принимаемых в нашей стране мер в области борьбы с коронавирусом, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Для более эффективного ведения борьбы с коронавирусом с сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничительные правила. Уверен, что все граждане будут соблюдать их. Основная цель новых ограничительных мер заключается в том, чтобы предпринять более эффективные шаги в этой борьбе и сократить динамику случаев инфицирования. Несмотря на все принятые государством решения и предпринятые шаги, динамика, к сожалению, возрастает, и основная причина этого - безответственность некоторых граждан. Потому что Азербайджанское государство на первоначальном этапе добилось больших успехов в результате принятия превентивных мер в борьбе с этой трагедией, и сегодня ситуация в Азербайджане по сравнению с другими странами более благоприятная. Но несмотря на это, растет число случаев внутреннего инфицирования, и, таким образом, инфицированных людей становится больше. Вчера заразились более 60 человек, если и дальше так пойдет, то в предстоящие дни и месяцы болезнь неизбежно приобретет широкий размах.

Еще раз хочу сказать, Азербайджанское государство приняло все необходимые меры. Мы с самого начала закрыли все сухопутные границы, ввели карантинный режим, были закрыты все школы, детские сады, вузы, объекты общественного питания, резко сократилось количество авиарейсов, в настоящее время осуществляются всего два международных авиарейса, причем раз в неделю. Таким образом, были приняты очень важные меры против распространения этого заболевания, и роль прибывших из-за рубежа граждан в его распространении резко сократилась. Должен также сказать, что прибывшие из-за рубежа граждане Азербайджана помещаются на карантин, и в настоящее время на карантине находятся около 4500 человек. Для карантина были созданы самые благоприятные условия, граждане размещаются в 4-5-звездочных отелях, Деревне атлетов, в отелях, зонах отдыха Лянкярана, Лерика, Набрани, Баку. Для больных также создаются условия, в различных местах нашей страны в распоряжении больных, зараженных коронавирусом, находятся более 10 больниц, на днях в их распоряжение была передана самая современная больница нашей страны – "Ени клиника". То есть, это - важные шаги, предпринятые государством. Но, несмотря на это, из-за безответственности некоторых граждан эта болезнь получает в Азербайджане более широкое распространение. Поэтому все граждане должны соблюдать ограничительные меры, вступившие в силу с сегодняшнего дня. Уверен, что если люди поведут себя ответственно и будут соблюдать правила самоизоляции, то мы сможем предотвратить широкое распространение этого заболевания.

Сейчас мы прекрасно видим, что происходит в различных уголках мира. В ведущих странах мира и Европы ситуация, можно сказать, выходит из-под контроля, в самых развитых странах ежедневно умирают около тысячи человек, и медицинскому персоналу уже трудно оказывать надлежащее обслуживание. Больницы переполнены, больных размещают в коридорах. Многие люди умирают потому, что им не оказывается своевременно оперативная медицинская помощь, так как число больных стремительно растет, и система здравоохранения ни одной страны не сможет оказывать услуги в соответствии с растущим числом этих больных. Потому что системы здравоохранения всех стран подстроены под нормальные условия, в том числе в Азербайджане. Если пандемия получит широкий размах в Азербайджане, то трагическая динамика развития неизбежна и у нас. Поэтому все принятые государством решения должны применяться без исключения и без всяких привилегий. Еще раз призываю граждан к ответственности. Пусть не выходят на улицы без надобности, полностью соблюдают опубликованные и объявленные вчера правила. Пусть берегут себя, своих близких, врачей. Потому что врачи рискуют своей жизнью. Пусть берегут работников полиции, так же как работники полиции берегут их, рискуя своей жизнью. Поэтому я еще раз требую от граждан ответственности и надеюсь, что граждане Азербайджана продемонстрируют чувство ответственности.

Естественно, пандемия нанесла большой удар по экономическому развитию всего мира. Ведущие финансовые структуры мира уже открыто заявляют, что кризис, который возможен в результате пандемии, будет тяжелее кризиса 2008-2009-х годов. В то же время резкое падение цен на нефть на мировых рынках, падение, можно сказать, более чем вдвое, может создать большие проблемы и для нашей экономики, наши доходы, естественно, сокращаются. Несмотря на это, еще раз хочу сказать, никаких проблем с исполнением государственного бюджета на этот год быть не должно. В первую очередь, должны быть полностью выполнены все социальные обязательства, должна быть обеспечена реализация всех социальных инфраструктурных проектов. В то же время необходимо пересмотреть расходы бюджета, и несрочные проекты можно отложить. Конечно, рассматривая вопросы реализации или же, наоборот, отложения данных проектов, обязательно следует рассмотреть и вопросы занятости. Потому что инвестиционные проекты, осуществляемые по линии государства, одновременно обеспечивают занятость, а для Азербайджана, население которого растет, вопрос занятости, конечно, находится на первом плане.

Наша экономическая динамика в нынешнем году была очень позитивной. В январе-феврале валовой внутренний продукт увеличился на 2,8 процента, в ненефтяном секторе – на 6,7, а в области ненефтяной промышленности – на 21,7 процента. Инфляция составила всего 2,8 процента, а доходы населения увеличились на 9 процентов. То есть, доходы превысили инфляцию. В то же время налоговые и таможенные органы за 2 месяца перечислили в государственный бюджет крупные средства. Налоговые органы внесли в бюджет 170 миллионов, а таможенные органы – 80 миллионов манатов. Конечно, мы надеемся, что эта динамика сохранится в течение всего года, и, таким образом, в наш бюджет поступят дополнительные доходы, за счет которых будет возможной реализация дополнительных социальных программ.

Сейчас немного рано говорить об итогах марта. Обычно Государственный комитет по статистике представляет цифры примерно через неделю после окончания первого квартала. Поэтому мы, конечно, проанализируем эти цифры. Но не трудно предположить, что пандемия, конечно, чинит и будет чинить большие препятствия нашему экономическому развитию.

Для того, чтобы свести к минимуму экономические и социальные последствия пандемии, моим решением Кабинету Министров был выделен 1 миллиард манатов. Моим решением созданы четыре рабочие группы, основная сфера деятельности которых заключается в том, чтобы, проанализировав вопросы занятости, представить предложения, обеспечить экономическую стабильность, экономическое развитие, сохранить макроэкономическую стабильность и, проанализировав наше финансовое положение, принять до конца года необходимые дополнительные меры и в этой области. Конечно, мы в первую очередь уделяем внимание субъектам предпринимательства, функционирующим в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса. Мы должны в первую очередь учитывать финансовое положение работающих там людей. Потому что в представленной мне Министерством экономики справке указано, какие сферы больше всего пострадали от этой ситуации, и в этих сферах работает более 300 тысяч человек. Конечно, их материальное положение беспокоит нас. Мы должны оказать им поддержку. Особенно если учесть, что, обратившись ко всем азербайджанским предпринимателям, я призвал их не сокращать работников. Эта просьба или требование остается в силе. Должен также отметить и считаю, что в этой ситуации азербайджанские предприниматели с честью выполняют свой гражданский долг. На сегодняшний день в созданный моим Указом Фонд поддержки борьбы с коронавирусом поступило уже более 100 миллионов манатов, и всего лишь 20 миллионов из них перечислены из резервного фонда Президента. Это говорит о том, что значительная часть средств – это пожертвование предпринимателей, которые проявляют солидарность в данном вопросе. Уверен, что мой призыв не сокращать работников, конечно, будет и должен учитываться. В то же время понятно, что многие сферы и более сорока тысяч субъектов предпринимательства сейчас, можно сказать, бездействуют или же работают в ограниченных рамках. Государство должно оказать им помощь. Поэтому было дано указание учитывать как социальное обеспечение людей, работающих в этих субъектах предпринимательства по найму, так и деятельность частных предпринимателей. Их примерно 300 тысяч. Министерству экономики даны эти указания. Вы уже готовы доложить. Прошу представить свои предложения по данному и другим вопросам, чтобы, не теряя времени, то есть, начиная с этой недели организовать выплаты.

Министр экономики Микаил Джаббаров сказал:

- Благодарю, уважаемый господин Президент. Прежде всего разрешите и мне, как гражданину, выразить Вам глубокую признательность за такой ответ под Вашим лидерством на этот важный многофакторный вызов. С учетом важности здоровья нашего народа и граждан осуществляются меры по предохранению населения. Сегодня Вы принимаете эти решения, исходя из приоритетности здоровья нашего народа. В последние дни, недели, Вы, Первый вице-президент страны указали нам направление, создали возможность для повседневного и своевременного выполнения каждого решения в этой необычной ситуации.

В соответствии с Вашим поручением мы, осуществляя деятельность в рабочих группах, проводя регулярные консультации с руководителями четырех рабочих групп, при общей координацией правительства, премьер-министра привлекли министров, представителей комитетов, частного сектора, Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка, малого и среднего бизнеса и Агентства по развитию, а также представителей Конфедерации предпринимателей, и постарались подготовить солидную программу, которую сегодня хочу представить Вашему вниманию. При определении рамок Вы также поставили перед нами задачу информировать общественность в рабочем порядке, процесс завершения программ предусматривается именно в рамках данных консультаций.

На сегодняшний день по направлениям Вашему вниманию представлены программа прямой финансовой поддержки для выплаты заработной платы 304 тысяч наемных работников, занятых в 44 тысячах субъектах предпринимательства, функционирующих, как Вы отметили, в сферах, пострадавших от пандемии, программа финансовой поддержки 292 тысяч субъектов частного микробизнеса и частных предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших от пандемии. Важнейшее условие и рамки обеих программ направлены на сохранение рабочих мест. Хотя программы адресованы индивидуальным аудиториям – работникам и предпринимателям, как подход они обеспечивают прямую финансовую поддержку. В этот период предпринимателям, предприятиям, не имеющим краткосрочной ликвидности, предлагается продолжать работу, выплачивать значительную часть расхода на заработную плату работников, наемных работников, зачастую являющегося основной статьей их расхода.

Третья программа – программа налоговых льгот, привилегий и каникул для субъектов предпринимательства, функционирующих в сферах, пострадавших от пандемии. Это обширная программа. Хотя сфера охвата здесь, прежде всего, включает секторы, находящиеся под негативным влиянием, некоторые из них гораздо более широкие.

По Вашему поручению также подготовлена программа поддержки кредитной гарантии по новым банковским кредитам, выданным субъектам предпринимательства, функционирующим в сферах, пострадавших от пандемии. Объем данной программы составляет 500 миллионов манатов. Здесь Вы поставили перед нами задачу не прекращать финансирования новых проектов с целью сохранения траектории развития экономики Азербайджана, с тем чтобы произошло оживление в период деятельности после карантина.

С другой стороны, хочу представить Вашему вниманию еще одну – пятую программу. Это – программа кредитной гарантии по действующему кредитному портфелю субъектов предпринимательства, функционирующих в сферах, пострадавших от пандемии. Объем данной программы еще больше – 1 миллиард манатов. Здесь предусмотрено привлечение средств частично государственного бюджета, а также Фонда развития предпринимательства. Важнейшая цель здесь заключается как в оказании поддержки нашим субъектам бизнеса, так и обеспечении сохранения здоровья кредитного портфеля необходимого, очень важного и значимого для нас финансово-банковского сектора.

В качестве шестого направления Вам отдельно будет представлен социальный пакет для поддержки материального положения населения. Идет обсуждение программы поддержки расходов на оплату обучения студентов из семей, относящихся к социально чувствительной группе населения. Сегодня дела, можно сказать, находятся на этой стадии.

Кроме того, в качестве восьмого направления определена программа финансовой поддержки механизма ипотечной и кредитной гарантии. Полагаем, что эта программа внесет большой вклад как в продолжение, расширение активности строительного сектора, так и в решение всегда важной для населения жилищной проблемы.

Направление девятой программы – это программа поддержки коммунальных расходов населения, в первую очередь, плата за электроэнергию с учетом сезона. По Вашему поручению мы проанализировали этот вопрос: люди проводят дома больше времени, поэтому увеличивается расход электроэнергии. Здесь мы представим Вашему вниманию расширение лимитов.

Наконец, ряд наших компаний, занимающихся жизненно важной деятельностью – перевозкой пассажиров, государственные и частные компании, по объективным причинам – Вы тоже отметили это – можно сказать, остановили или заморозили свою работу. Целевая программа подготовлена и в связи с данными предприятиями.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Считаю, что этот широкомасштабный экономический и социальный пакет окажет позитивное влияние на нарастающую динамику в экономической сфере и в то же время защитит граждан, относящихся к чувствительной категории, от этого кризиса. Наша основная цель - в первую очередь безопасность, здоровье и благосостояние граждан. Конечно, в период пандемии Азербайджан, как и другие ответственные страны, прежде всего, думает о здоровье граждан. Все остальные вопросы – второстепенные, в том числе и вопросы, связанные с экономическим развитием. Хотя мы обязательно должны уделять необходимое внимание и этим вопросам. Потому что и здоровье, и благосостояние людей в целом являются одними из основных вопросов в социальной сфере в Азербайджане. Сегодня в Азербайджане решаются все вопросы, относящиеся к здоровью людей, и основная цель, еще раз хочу сказать, - держать под контролем масштабы пандемии. Прежде всего мы должны добиться именно этого. Еще раз хочу сказать: здесь основной фактор – ответственность граждан.

В то же время представленные вами предложения - широкомасштабные и учитывают интересы граждан, работающих в сферах, пострадавших сегодня от пандемии. Значительная часть их заработной платы временно будет выплачиваться государством. Вместе с тем, хочу повторить, что и предприниматели, конечно, не должны допускать сокращения работников. Также считаю необходимым принять дополнительные меры в области социального обеспечения, в том числе вопросы, касающиеся отмеченной вами социальной сферы. Азербайджанское государство еще раз должно продемонстрировать и демонстрирует здесь свою социальную политику. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, и мы неоднократно доказывали это.

В целом, с начала года предпринимаются шаги, направленные на оздоровление банковского сектора, было проведено несколько совещаний по данному вопросу. Считаю, что необходимо углублять реформы даже в сферах, не связанных с пандемией, и мы обеспечим это. Будут приняты дополнительные меры в области оздоровления банковского сектора и финансирования реальной экономики. Предложение о кредитных гарантиях тоже считаю очень своевременным. Мы обязательно учтем это.

Что касается социальной сферы, то в прошлом году Азербайджанское государство продемонстрировало свои намерения и шаги. В прошлом году был исполнен невиданный социальный пакет, этой инициативой воспользовались 4,2 миллиона человек. Минимальная заработная плата была увеличена вдвое, минимальная пенсия – на 70 процентов, пособия – на 50 процентов, а некоторые пособия – вдвое. Это очень позитивно сказалось на уровне жизни людей. Плюс в Азербайджане на высочайшем уровне было организовано решение вопроса просроченных кредитов. В этом году мы вновь демонстрируем социальную ответственность. Мы предпринимаем практические шаги, чтобы не допустить снижения благосостояния граждан, и считаю, что являемся первыми и в этой области.

Сегодня в связи с коронавирусом страны самоизолировались, и это естественно. Мы сейчас видим, что даже очень близкие друг другу страны, организации уже сами решают свои проблемы, в различных странах разный подход к данному вопросу. Считаю, что наш подход самый широкий и самый правильный. К первую очередь в результате принятия превентивных мер были предприняты шаги для предотвращения широкого распространения заболевания. Хотя я считаю, что граждане должны быть более ответственными. Однако при проведении сравнения в мировом масштабе мы видим, что ситуация в Азербайджане значительно лучше. Случаи инфицирования у нас в соотношении к численности населения на очень низком уровне, так же, как и случаи смерти. Однако это не дает основания довольствоваться достигнутыми результатами. В Азербайджане проделана и будет проводиться необходимая работа в этой сфере.

Уверен, что правила, вступившие в силу с сегодняшнего дня, усилят позитивную динамику. В то же время уже было доложено об очень широком экономическом пакете, и в ближайшие дни предусматривается его исполнение, также и социального пакета. Призыв к предпринимателям, чтобы работающие граждане не потеряли свою работу, и не только призыв, но и в то же время поддержка предпринимателей. Мы понимаем, что им трудно, они несут потери. Кто им должен оказать поддержку? Государство. Государство, как всегда, делает это. Поэтому и борьба с болезнью, и обеспечение экономической активности, и решение социальных вопросов, понимание проблем каждого человека, наше стремление оказать помощь и наше намерение отражают проводимую нами политику и в то же время, думаю, будут лучшим служением гражданам Азербайджана. Поэтому считаю, что формирование доложенных вами вопросов должно уже полностью завершиться, и, не теряя времени, необходимо приступить к фактическим выплатам. Естественно, составлены и списки.

В то же время должны углубляться и намеченные реформы, связанные с нашим общим экономическим развитием. Пандемия не должна здесь помешать нам, мы не должны терять время. Наша основная цель - я поставил эту задачу перед Министерством экономики – сузить масштабы теневой экономики. Считаю, что в этом направлении предприняты очень серьезные шаги. В прошлом году налоговые и таможенные органы перечислили в казну сверх прогноза один миллиард манатов. За счет чего? За счет уменьшения теневой экономики.

Мы прекрасно начали этот год. Доходы за два месяца превысили 250 миллионов манатов. За счет чего? За счет борьбы с теневой экономикой. Этот процесс будет продолжен. Хочу еще раз обратиться к представителям частного сектора. Я уже несколько раз говорил об этом, мы проводим коренные реформы. Это означает конец теневой экономики. Однако мы все делаем последовательно. Существуют сотни, а может и тысячи субъектов предпринимательства. Мы дали им время. В то же время Министерство экономики дало им и время и провело просветительскую работу. То, о чем я говорю сегодня, для них не сюрприз. Это – политика и наш стратегический курс. Поэтому считаю, что настало время, чтобы субъекты предпринимательства, все еще осуществляющие деятельность в тени, положили этому конец. Мы были терпеливыми, дали время. Считаю, что эти временные рамки были достаточно широкими.

Многие предприниматели уже вышли из теневой экономики и работают в "белой" экономике, выплачивают налоги государству, исключили из своей повестки неформальную занятость. Но есть предприниматели, которые все еще считают, что будут работать по старинке. Я хочу однозначно сказать им, что это не пройдет, и никто им не поможет. Если кто-то рассчитывает на каких-то знакомых, родственников или же высокопоставленных друзей, то ошибается. Будет наказан и он, и тот, кто ему покровительствует. Ни для кого нет привилегий. Еще раз поручаю вам, граждане Азербайджана слышат мое поручение и видят, что все субъекты предпринимательства без исключения должны выйти из теневой экономики. Таким образом, считаю, что наша политика чистки в целом даст прекрасные результаты, экономика Азербайджана продолжит свое устойчивое развитие.

Я неоднократно говорил, и жизнь подтверждает, что мы должны работать и жить так, словно живем в постнефтяной период. Сейчас, когда цена на нефть составляет 21-22 доллара, это для нас фактически постнефтяной период. Мы провели подготовительную работу к этому периоду, и она пока продолжается. Поэтому многое зависит и от предпринимателей. Мы приняли все необходимые решения, внесли и внесем все необходимые поправки в законодательство. Так что сегодня предприниматели должны работать в соответствии с нашим общим делом, в таком случае мы сможем с честью выйти и из этого кризиса.

Что вы можете сказать в связи с теневой экономикой? Какие результаты дает проделанная до сих пор работа и что еще предстоит сделать. Доложите и об этом.

Микаил Джаббаров: Благодарю, уважаемый господин Президент. Распоряжением от 19 марта 2020 года Вы также поставили перед нами задачу подготовить и представить среднесрочную экономическую программу и стратегию. Хочу довести до Вашего внимания, что их контуры также определены. В первую очередь, красной нитью во всех предлагаемых мерах проходит построение "белой", формальной экономики, конкурентоспособной и устойчивой экономики. Более широкое место отводится мерам, направленным на стимулирование внутреннего производства и потребления с сохранением и расширением экспортной направленности нашей экономики. Как Вы отметили, своей важнейшей задачей мы считаем сохранение и расширение занятости.

Мы намерены проводить политику, направленную на замещение доходов от нефти и газа. Специально обсуждалась и тема теневой экономики. Хотел бы сегодня довести до Вашего внимания, что в ходе данных обсуждений представители как частного сектора, так и банковского сектора, члены Ассоциации банков Азербайджана ходатайствовали о рассмотрении важного инструмента в процессе сокращения и устранения теневой экономики - амнистии капитала и имущества. В общем пакете мы и это представим правительству и Вашему вниманию.

Также хочу довести до Вашего внимания, что сегодня последний рабочий день первого квартала. Согласно нашим оперативным данным, прогноз по линии государственной налоговой службы полностью выполнен, ожидается перечисление в бюджет Азербайджанской Республики около 200 миллионов манатов, собранных сверх прогноза.

Как основное направление, с прошлого года мы осуществляем сбор платежей Государственного фонда социальной защиты. По этому направлению также в первом квартале адресно в Государственный фонд социальной защиты направлено примерно на 120 миллионов манатов больше. В числе направлений на среднесрочный период важными приоритетами представляются и расширение перерабатывающей отрасли сельского хозяйства, и усиление поддержки строительного сектора, расширение деятельности в этой сфере. Хочу еще раз поблагодарить Вас за то, что Вы уже дали нам четкие указания в этих направлениях, а также в области торговли, транзита и логистики. Что касается грузоперевозок грузов и карго, то в нынешних условиях мы даже видим увеличение трендов по сравнению с мартом прошлого года. Это – непосредственный результат проводимой Вами дальновидной политики.

Естественно, готовится ряд проектов и в области горнорудной промышленности, служащей повышению, расширению экспортного потенциала Азербайджана, а также созданию большего количества рабочих мест в регионах, их модернизации и усилению промышленного потенциала. Уверен, что мы сможем представить их в рамках пакета.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Считаю, что все отмеченные вами вопросы до конца года должны найти решение. Названные вами отрасли всегда были приоритетом для нас. В нынешних условиях развитие данных отраслей, конечно, в определенной степени позволит нам замещать доходы от нефти за счет ненефтяного сектора. Хотя правда и то, что нефтяной сектор остается основным для нашей экономики. Однако другие секторы, развитие ненефтяной экономики являются приоритетом. Считаю, что необходимо увеличить производство продукции экспортной направленности, продолжить процесс сертификации в субъектах предпринимательства, чтобы наша продукция была конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Конечно, внутреннее потребление должно стимулироваться за счет внутреннего производства. Следует также знать, что выходить на внешние рынки с каждым годом становится все труднее, так как многие страны проводят политику импортозамещения. Поэтому мы должны и искать новые рынки, и повысить конкурентоспособность нашей продукции. В то же время необходимо стараться максимально обеспечить внутренний спрос за счет внутреннего производства. Что касается коэффициента самообеспечения, то в этой области следует вести более точную статистику, так как различные государственные структуры представляют мне разные цифры. Поэтому поручаю вам и это. Проанализируйте цифры всех государственных структур и доложите мне реальное положение дел - каков наш коэффициент самообеспечения по основным потребительским товарам, чтобы мы могли точнее прогнозировать нашу политику. В том числе чтобы за счет Фонда поддержки предпринимателей выделяли средства, кредиты тем сферам, которые пока еще зависят от импорта. Кроме того, при анализе нашего экспорта и возможностей самообеспечения обязательно следует учитывать процент внешнего компонента в товарах, производимых в Азербайджане, потому что порой доля импортного сырья велика. Министерство экономики активно работает по данным направлениям, продолжайте эту работу. Считаю, что если мы сможем правильно построить всю эту работу - я в этом не сомневаюсь, - то с честью выйдем из этого сложного испытания.