Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с т.н. "выборами" (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными "выборами", проведенными на оккупированных территориях нашей страны, сообщает в среду Trend.

В обращении говорится: "В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 31 марта 2020 года было организовано очередное "шоу выборов", называемое "президентскими и парламентскими выборами". Этот шаг захватнической Армении и ее пособника – оккупационного режима – незаконен, не имеет никакой правовой основы, является большим пятном для имени демократии и выборов".

Как отмечается в документе, в то время когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, и жизнь людей в опасности, Армения и оккупационный режим, оставаясь приверженными своей сущности, даже в этой ситуации продолжают незаконную деятельность, проводя шоу, называемое «выборами»: «Это очередной показатель «ценностей», на которые опирается Армения и вымышленная структура, и «отношения» к членами армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, которую они держат в плену, подтверждает, насколько неважна жизнь и судьба этих людей для режима. Думаем, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, наконец, поймут, что являются инструментом в руках не ценящих их Армении и оккупационного режима, превратившего их в жертву фальшивых игр вместо того, чтобы защищать от угрозы пандемии».