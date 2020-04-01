Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с т.н. "выборами" (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными "выборами", проведенными на оккупированных территориях нашей страны, сообщает в среду Trend.

В обращении говорится: "В оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана 31 марта 2020 года было организовано очередное "шоу выборов", называемое "президентскими и парламентскими выборами". Этот шаг захватнической Армении и ее пособника – оккупационного режима – незаконен, не имеет никакой правовой основы, является большим пятном для имени демократии и выборов".

Как отмечается в документе, в то время когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, и жизнь людей в опасности, Армения и оккупационный режим, оставаясь приверженными своей сущности, даже в этой ситуации продолжают незаконную деятельность, проводя шоу, называемое "выборами": "Это очередной показатель "ценностей", на которые опирается Армения и вымышленная структура, и "отношения" к членами армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, которую они держат в плену, подтверждает, насколько неважна жизнь и судьба этих людей для режима. Думаем, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, наконец, поймут, что являются инструментом в руках не ценящих их Армении и оккупационного режима, превратившего их в жертву фальшивых игр вместо того, чтобы защищать от угрозы пандемии".

В обращении подчеркивается, что проведение незаконных «выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе - грубое попрание фундаментальных человеческих прав подвергшихся этнической чистке и изгнанных с родных земель азербайджанцев: «ООН, ОБСЕ, другие мировые организации и международное сообщество ранее выступили в связи с этими фальсифицированными «выборами», осудили незаконные «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана, заявив о неприкосновенности международно признанных границ нашей страны: «Эти незаконные «выборы» - очередной удар по переговорному процессу, и служит для эскалации ситуации. Убеждены, что проживающие в Нагорном Карабахе армяне вернутся после восстановления международно признанных границ Азербайджана, и вместе с азербайджанцами будут участвовать в законных выборах, которые пройдут в соответствии с Конституцией и другими законами Азербайджана».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)