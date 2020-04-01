Эльнур Аллахвердиев: Объем помощи малоимущим гражданам увеличится

БАКУ /Trend/ - Рестораны, отели, розничная торговля, туризм и транспорт - это те сферы, которые больше всех пострадали в результате коронавирусной пандемии. Поэтому значимость программ государственной поддержки действительно велика.

Об этом в среду сказал Trend член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Эльнур Аллахвердиев, комментируя представленные правительством программы государственной поддержки для предпринимателей и малоимущих слоев населения.

Депутат отметил, что в 9 программах, охватывающих 4 крупных сектора и 20 направлений деятельности, широкое место уделено мерам, рассчитанным на прямую финансовую поддержку для выплаты заработной платы свыше 300 тысячам работников в частном секторе: «Программа охватывает 44 тысячи предпринимателей, в их объектах работает 304 тысячи граждан. Всего в стране 1 млн 555 тысяч человек, работающих по трудовому договору, 915 тысяч из которых – работники государственном и нефтяном секторах, остальные 640 тысяч работают в частном и ненефтяном секторах».

По словам Аллахвердиева, 304 тысячи человек составляют 45% работников, представленных в частном и ненефтяном секторах.

Депутат подчеркнул, что из 20 направлений деятельности в результате пандемии больше пострадали 11. Именно поэтому правительство подготовило серьезный план поддержки по этим направлениям: "Возьмем, к примеру, туризм – сферу, остановка в которой наблюдается во всем мире. Отели, центры отдыха, рестораны – это частный бизнес, который пострадал больше всего. Также это и торговые центры. Туризм и торговля тесно связаны друг с другом. Кроме туризма, полностью бездействуют и сферы транспорта и развлечений. В этих сферах больше работников, которые живут за счет ежедневного дохода. Значит, самая малообеспеченная часть населения работает в этой сфере. Именно поэтому правительство запланировало, чтобы в этих направлениях применялся 100%-ный пакет помощи. Остальные 9 направлений пострадали относительно меньше, поэтому к ним будут применены 70%-ные льготы».