ТюркПА: Решительно осуждаем т.н. "выборы", проведенные в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:06)

БАКУ/Trend/ - Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПА) решительно осуждает нарушение в какой-либо форме норм и принципов международного права, в частности, проведенные в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе - так называемые "выборы", подрывающие мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении ТюркПА, распространенном в связи с т.н. "выборами", проведенными в Нагорном Карабахе 31 марта.

«ТюркПА, как и закреплено в его декларациях, вновь подчеркивает решительную поддержку скорейшему урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ Азербайджана», - говорится в заявлении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)