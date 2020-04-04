Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО)

Политика 4 апреля 2020 12:51 (UTC+04:00)
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Как символ солидарности Азербайджана со странами, где широко распространена пандемия коронавируса (COVID-19), на здании Центра Гейдара Алиева была представлена ​​видеопроекция.

Как сообщает в субботу Trend, третьего апреля на здании Центра была размещена проекция флага Китая под аккомпанемент музыки этой страны. Отметим, что в честь памяти жертв пандемии сегодня в Китае объявлен траур.

Как проявление солидарности Азербайджана с международным сообществом в борьбе с распространением пандемии COVID-19, ежедневно на здании Центра Гейдара Алиева, являющемся архитектурным памятником мирового масштаба, будет демонстрироваться флаг одного государства, пострадавшего от вируса, под аккомпанемент музыки этой страны. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку, уважение и почтение государствам, где широко распространен COVID-19, и их народам.

Проекцию на здании Центра ежедневно можно наблюдать с 20:00 по 00:00.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Центр Гейдара Алиева поддержал страны, где широко распространен COVID-19 (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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