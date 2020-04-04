Импорт ряда продуктов в Азербайджан будет освобожден от таможенных пошлин

БАКУ /Trend/ - В связи с распространением пандемии коронавируса (COVID-19) объявлены меры по обеспечению бесперебойного снабжения населения Азербайджана соответствующими продуктами, ввозимых в страну, необходимых для удовлетворения нужды в продовольственных и медицинских товарах.

Как сообщает Trend, это отражено в "Плане мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Согласно документу, в 2020 году министерство экономики и Государственный таможенный комитет обязаны вне очереди (ускоренно) обеспечить применение мер по снижению (или уменьшению) на срочной основе ввозных таможенных пошлин на товары, считающиеся необходимыми, до нуля, а также упростить таможенное оформление, контроль и выдачу разрешений (сертификатов) для ввоза товаров, считающихся необходимыми для удовлетворения указанных нужд.